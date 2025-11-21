Giá vàng bất động, người mua 2 tuần qua lỗ nặng

Thị trường vàng sáng 21/11 rơi vào trạng thái “bất động” khi cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều tiếp tục xoay quanh mốc hơn 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đi ngang sau chuỗi ngày biến động thất thường. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng 21/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 148,3 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với giá kết phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Không chỉ SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt giữ giá vàng miếng trên ngưỡng 150 triệu đồng/lượng, tạo bức tranh chung phẳng lặng hiếm thấy giữa giai đoạn thị trường vàng liên tục biến động mạnh thời gian qua.

Trạng thái đi ngang sáng nay diễn ra sau khi vàng miếng đã rớt tới 4 triệu đồng/lượng chỉ trong một tuần. Dù vậy, mức giá này vẫn chưa phải đáy của tuần khi thị trường từng chứng kiến vàng miếng chạm vùng 149,3 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 18/11.

Đáng chú ý, với việc các doanh nghiệp chỉ chấp nhận mua vào vàng miếng ở mức 148,3 triệu/lượng hiện nay, toàn bộ người mua vàng miếng trong hơn 2 tuần gần nhất đều đang thua lỗ. Từ đầu tháng 11 đến nay, duy nhất phiên giao dịch 5/11, ghi nhận giá vàng miếng được các doanh nghiệp bán ra thấp hơn vùng 148 triệu đồng/lượng. Còn lại các ngày trong tháng, giá vàng miếng được bán tới tay người dân đều cao hơn mốc này. Cá biệt, nếu mua vàng ở vùng giá đỉnh trong tháng 154,5 triệu đồng/lượng (phiên 13/11), đến nay, người mua đã chịu khoản lỗ 6,2 triệu đồng/lượng.

TOÀN BỘ NGƯỜI MUA VÀNG TRONG 2 TUẦN QUA ĐỀU ĐANG THUA LỖ Diễn biến giá vàng miếng SJC gần đây. Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 149 149 147.3 149 148.3 148.3 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151 151 151 149.3 151 150.3 150.3

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giữ xu hướng “bất động” trong phiên giao dịch sáng nay.

Tại SJC, doanh nghiệp giữ giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng. Giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của Tập đoàn DOJI cũng đi ngang quanh vùng 146,2 - 149,2 triệu/lượng. Công ty Mi Hồng đang niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 149 - 150,3 triệu/lượng.

Phú Quý là doanh nghiệp hiếm hoi giảm 200.000 đồng với mặt hàng vàng nhẫn, đưa giá về 146,8 - 149,8 triệu/lượng.

Trong khi đó, dù thị trường chung đi ngang, giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ở mức cao nhất thị trường, hiện được mua vào ở 147,8 triệu/lượng và bán ra ở 150,8 triệu đồng. Trong một tuần gần nhất, giá vàng nhẫn của thương hiệu này giảm khoảng 700.000 đồng/lượng.

Diễn biến trong nước tiếp tục đi cùng xu hướng thế giới. Giá vàng quốc tế giao ngay cũng đang ghi nhận xu hướng giảm nhẹ về vùng 4.075 USD /ounce, tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng khi quy đổi ra tiền Việt (chưa gồm thuế, phí), thấp hơn giá trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.