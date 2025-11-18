Giá vàng rớt mạnh, người mua lỗ nặng

Thị trường vàng sáng 18/11 ghi nhận cú rơi mạnh, khi mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng mất hơn 1 triệu đồng, kéo giá bán tụt xuống dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 18/11, hiện mất mốc 150 triệu đồng/lượng với cả vàng miếng và vàng nhẫn. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 18/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, một loạt thương hiệu vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng, đưa giá mặt hàng này về dưới 150 triệu đồng/lượng.

Phiên giảm mạnh hôm nay đã kéo giá bán vàng miếng SJC rơi về vùng đáy 3 tuần. Trước đó, tháng 10 cũng từng chứng kiến cú lao dốc mạnh khi vàng miếng rơi xuống đáy tháng tại 145,1 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 21/10, vàng miếng SJC hiện thấp hơn gần 5 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng khoảng 3% trong vòng gần một tháng qua.

Đà giảm kể trên cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra đang khiến người lỡ đu đỉnh vàng miếng chịu khoản lỗ lên tới gần 7 triệu đồng/lượng chỉ sau vài ngày nắm giữ.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC SUY YẾU Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 149 149 147.8 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151 151 151 149.8

Cũng chịu áp lực giảm, vàng nhẫn - mặt hàng vốn bám sát biến động của giá thế giới - cũng đồng loạt "rơi thủng" mốc giá 150 triệu đồng/lượng sáng nay.

Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI sáng nay giảm 900.000 đồng, còn 146 - 149 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn trơn của Phú Quý giảm 1 triệu đồng xuống 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 mất 1,2 triệu đồng, còn 148,6 - 149,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng, đưa giá nhẫn tròn trơn về 146,8 - 149,8 triệu đồng/lượng, mức cao nhất thị trường hiện nay và ngang bằng Mi Hồng.

Trước đó, trong phiên 21/10, vàng nhẫn tại doanh nghiệp này từng lập đỉnh hơn 160,5 triệu đồng/lượng, thậm chí cao hơn cả vàng miếng. Như vậy, sau gần một tháng, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đã “bốc hơi” gần 11 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng gần 7%.

Cú lao dốc trong nước diễn ra đồng thời với xu hướng suy yếu của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới đang rơi gần 20 USD (-0,5%), lùi về vùng 4.027 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa gồm thuế, phí), giá thế giới hiện tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng và vàng nhẫn trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.