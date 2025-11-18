Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng rớt mạnh, người mua lỗ nặng

  • Thứ ba, 18/11/2025 09:49 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Thị trường vàng sáng 18/11 ghi nhận cú rơi mạnh, khi mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng mất hơn 1 triệu đồng, kéo giá bán tụt xuống dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 18/11, hiện mất mốc 150 triệu đồng/lượng với cả vàng miếng và vàng nhẫn. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 18/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, một loạt thương hiệu vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng, đưa giá mặt hàng này về dưới 150 triệu đồng/lượng.

Phiên giảm mạnh hôm nay đã kéo giá bán vàng miếng SJC rơi về vùng đáy 3 tuần. Trước đó, tháng 10 cũng từng chứng kiến cú lao dốc mạnh khi vàng miếng rơi xuống đáy tháng tại 145,1 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 21/10, vàng miếng SJC hiện thấp hơn gần 5 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng khoảng 3% trong vòng gần một tháng qua.

Đà giảm kể trên cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra đang khiến người lỡ đu đỉnh vàng miếng chịu khoản lỗ lên tới gần 7 triệu đồng/lượng chỉ sau vài ngày nắm giữ.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC SUY YẾU
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 149 149 147.8
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151 151 151 149.8

Cũng chịu áp lực giảm, vàng nhẫn - mặt hàng vốn bám sát biến động của giá thế giới - cũng đồng loạt "rơi thủng" mốc giá 150 triệu đồng/lượng sáng nay.

Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI sáng nay giảm 900.000 đồng, còn 146 - 149 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn trơn của Phú Quý giảm 1 triệu đồng xuống 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 mất 1,2 triệu đồng, còn 148,6 - 149,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng, đưa giá nhẫn tròn trơn về 146,8 - 149,8 triệu đồng/lượng, mức cao nhất thị trường hiện nay và ngang bằng Mi Hồng.

Trước đó, trong phiên 21/10, vàng nhẫn tại doanh nghiệp này từng lập đỉnh hơn 160,5 triệu đồng/lượng, thậm chí cao hơn cả vàng miếng. Như vậy, sau gần một tháng, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đã “bốc hơi” gần 11 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng gần 7%.

Cú lao dốc trong nước diễn ra đồng thời với xu hướng suy yếu của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới đang rơi gần 20 USD (-0,5%), lùi về vùng 4.027 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa gồm thuế, phí), giá thế giới hiện tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng và vàng nhẫn trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng trong nước bỏ xa thế giới

Sáng 17/11, giá vàng trong nước "đứng yên" trong khi giá thế giới vẫn chưa phục hồi sau phiên lao dốc cuối tuần trước, kéo chênh lệch giá giữa 2 thị trường lên 21 triệu/lượng.

24:1443 hôm qua

Hai biến số từ Mỹ quyết định giá vàng năm 2026

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định triển vọng giá vàng trong năm 2026 sẽ xoay quanh diễn biến chính sách thuế quan của Mỹ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

09:08 16/11/2025

Giá vàng giảm gần 5 triệu/lượng sau hai ngày, người mua lỗ nặng

Sáng 15/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh thêm hơn 2 triệu đồng, cùng rớt về vùng 151 triệu đồng/lượng. Diễn biến này khiến người mua vàng lỗ nặng.

10:01 15/11/2025

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang bat ngo lao doc hinh anh

Giá vàng bất ngờ lao dốc

10:20 14/11/2025 10:20 14/11/2025

0

Sau 3 phiên gần nhất ghi nhận mức tăng tới 6 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đã lập tức “quay đầu” giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 14/11.

Gia vang the gioi roi thang dung hinh anh

Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

09:38 15/11/2025 09:38 15/11/2025

0

Giá vàng thế giới bất ngờ giảm sâu trong bối cảnh thị trường bán tháo trên diện rộng, diễn biến xảy ra sau những phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed.

Gia vang mieng vuot 154 trieu dong/luong hinh anh

Giá vàng miếng vượt 154 triệu đồng/lượng

18:05 13/11/2025 18:05 13/11/2025

0

Với mức tăng 6 triệu đồng trong 3 phiên giao dịch gần nhất, giá vàng miếng SJC đã hồi phục về vùng đỉnh kỷ lục từng thiết lập được hồi giữa tháng 10.

