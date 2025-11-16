Hai biến số từ Mỹ quyết định giá vàng năm 2026

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định triển vọng giá vàng trong năm 2026 sẽ xoay quanh diễn biến chính sách thuế quan của Mỹ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) kiêm Giám đốc toàn cầu phụ trách mảng ngân hàng trung ương của WGC, cho biết giá vàng có thể duy trì ở mặt bằng ổn định nếu các tranh chấp thuế quan giữa Mỹ và các đối tác thương mại được giải quyết êm thấm.

“Nếu vấn đề thuế quan được xử lý, một số rủi ro trên thị trường sẽ giảm bớt, qua đó hạn chế tác động tiêu cực lên giá vàng”, ông Shaokai nói tại Jakarta hôm 13/11.

Bên cạnh yếu tố thuế quan, ông cho rằng biến động giá vàng trong năm tới cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lộ trình lãi suất của Fed. Hiện thị trường dự báo khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là 67%.

“Tôi tin rằng giá vàng sẽ có phản ứng tích cực trước bất kỳ điều chỉnh nào của Fed”, ông nhận định.

Ông Shaokai cũng cho biết WGC chưa đưa ra dự báo cụ thể về loại hình đầu tư vàng nào sẽ chiếm ưu thế trong thời gian tới, bởi khẩu vị rủi ro và mức độ am hiểu tài chính của nhà đầu tư rất khác nhau.

“Những nhà đầu tư có kiến thức tài chính tốt thường ưu tiên sản phẩm linh hoạt, tiện lợi như vàng ETF. Trong khi đó, nhiều người vẫn ưa chuộng vàng vật chất vì sự chủ động và dễ tiếp cận”, ông giải thích.

Trong khi đó, ông Alex Wolf, Giám đốc chiến lược vĩ mô và thu nhập cố định toàn cầu của J.P. Morgan Private Bank, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng giá vàng có thể đạt 5.200- 5.300 USD /ounce vào cuối năm 2026, cao hơn hơn 25% so với mức giao dịch hiện nay, theo Bloomberg.

Lực mua từ các ngân hàng trung ương đã trở thành động lực chủ chốt trong cú bứt phá của vàng trong hai năm qua, khi các nhà hoạch định chính sách tìm kiếm tài sản trú ẩn và đa dạng hóa danh mục dự trữ.

Giá vàng từng vọt lên mức kỷ lục hơn 4.380 USD /ounce vào tháng 10 trước khi điều chỉnh trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, kim loại quý này vẫn tăng hơn 50%.

Theo ông Wolf, vàng trong cơ cấu “dự trữ ngoại hối vẫn chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn” tại nhiều ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. “Chúng tôi vẫn kỳ vọng họ tiếp tục mua vào”, ông nói, dù tốc độ có thể chậm lại do giá đã tăng quá mạnh.

Ông Wolf cho rằng nhiều nền kinh tế mới nổi đang ghi nhận thặng dư ngân sách, tạo ra dòng tiền lớn cần được “tái đầu tư”.

“Số tiền này vẫn sẽ chảy vào USD là chủ yếu. Không ai kỳ vọng vàng thay thế đồng bạc xanh. Nhưng tỷ trọng phân bổ vào vàng sẽ tiếp tục tăng”, ông nói.

Dự báo của J.P. Morgan thuộc nhóm lạc quan nhất Phố Wall, ngay cả khi giá vàng vừa chứng kiến một số đợt điều chỉnh. Kể từ mức đỉnh lịch sử hôm 29/10, giá vàng đã giảm khoảng 6%. Tuy vậy, nhiều định chế tài chính vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng tài sản trú ẩn này. Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể chạm 4.900 USD /ounce vào quý IV/2026.

Ông Wolf cũng cho rằng còn nhiều yếu tố hỗ trợ khác, từ việc nhà đầu tư gia tăng sở hữu vàng cho đến những lo ngại kéo dài về độ ổn định của các đồng tiền pháp định.

“Tỷ trọng vàng trong danh mục của nhà đầu tư hiện vẫn khá nhỏ”, ông nhận xét. “Chỉ cần nhiều nhà đầu tư nâng tỷ lệ nắm giữ lên mức khoảng 5%, nhu cầu sẽ tiếp tục tăng và giá vàng nhiều khả năng còn dư địa để đi lên”.