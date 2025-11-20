Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng bất ngờ lao dốc

  • Thứ năm, 20/11/2025 10:15 (GMT+7)
  • 10:15 20/11/2025

"Bất động" trong hầu hết giờ sáng, nhưng đến trưa, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc, đánh mất mốc 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ lao dốc xuống dưới mốc 151 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Tính đến trưa 20/11, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc, trong đó giá vàng miếng SJC hiện đã giảm về mức 148,3 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng so với giá buổi sáng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này về tương đương Công ty SJC, phổ biến dao động quanh vùng 150 triệu đồng/lượng.

Cùng chung xu hướng giảm, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1-5 chỉ cũng đã giảm 600.000 đồng so với buổi sáng, hiện được mua vào ở mức 145,9 triệu/lượng và bán ra ở 148,4 triệu đồng.

Hiện tại, giá bán ra vàng nhẫn tại hầu hết doanh nghiệp cũng đã giảm về dưới vùng 150 triệu đồng/lượng. Số ít thương hiệu vẫn niêm yết giá vàng nhẫn trên mốc này là Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện giao dịch ở mức 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch sáng 20/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với giá kết phiên liền trước. Tuy vậy, nếu so với cùng giờ sáng hôm qua, giá mặt hàng này đã tăng hơn 1 triệu đồng/lượng.

Loạt doanh nghiệp vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng neo giá vàng miếng ở mức ngang bằng với Công ty SJC, giao dịch chắc chắn tại mốc 151 triệu đồng/lượng.

Trong tuần này, giá vàng miếng liên tục có những biến động tăng - giảm thất thường. Tuy nhiên, tính chung trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng vẫn đang thấp hơn khoảng nửa triệu đồng cho mỗi lượng. Diễn biến này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khoảng 2 triệu đồng/lượng khiến người mua vàng vẫn đang lỗ nặng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT ĐỘNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 149 149 147.3 149 148.3
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151 151 151 149.3 151 150.3

Trái ngược với diễn biến trầm lắng trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay lại ghi nhận biến động trái chiều theo từng doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng, tức giảm 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

DOJI hiện chấp nhận giao dịch giá vàng 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 146,5 - 149,5 triệu/lượng, đi ngang so với ngày 19/11. Trong khi Tập đoàn Phú Quý lại tăng 200.000 đồng/lượng giá vàng nhẫn, hiện niêm yết ở 147,5 - 150,5 triệu/lượng. Công ty Mi Hồng hiện giao dịch vàng nhẫn 999 ở 149,6 - 151 triệu đồng, giảm 200.000 đồng ở chiều mua nhưng đi ngang ở chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay neo giá bán vàng nhẫn chắc chắn ở 151,3 triệu/lượng, cũng là giá bán ra cao nhất thị trường hiện tại. Ở chiều mua vào, hai doanh nghiệp này cùng neo ở mức 148,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trong nước biến động tương tự diễn biến của giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý đang giảm 16 USD (-0,4%) so với phiên liền trước, hiện giao dịch ở mức 4.061 USD/ounce.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Nhiều tiệm vàng TP.HCM bỗng dưng vắng tanh

Vài ngày gần đây, tại nhiều tiệm vàng ở TP.HCM bỗng vắng hoe. Nhiều ý kiến cho rằng do giá vàng công ty và ngoài “chợ đen” đã thu hẹp nên không còn hấp dẫn người mua bán vàng ăn chênh lệch.

10:44 19/11/2025

Giá vàng tăng trở lại, người mua chưa hết lỗ

Trong phiên giao dịch sáng 19/11, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng hồi phục về mốc gần 151 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng hơn 1 triệu đồng so với kết phiên hôm qua.

09:42 19/11/2025

Giới siêu giàu cho thuê vàng miếng

Giá vàng lập đỉnh mới khiến giới siêu giàu rộ lên xu hướng cho thuê vàng miếng để hưởng lãi, trong khi các doanh nghiệp chế tác tìm đến mô hình này nhằm giảm chi phí và tránh rủi ro giá.

05:15 19/11/2025

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang trong nuoc bo xa the gioi hinh anh

Giá vàng trong nước bỏ xa thế giới

10:33 17/11/2025 10:33 17/11/2025

0

Sáng 17/11, giá vàng trong nước "đứng yên" trong khi giá thế giới vẫn chưa phục hồi sau phiên lao dốc cuối tuần trước, kéo chênh lệch giá giữa 2 thị trường lên 21 triệu/lượng.

Hai bien so tu My quyet dinh gia vang nam 2026 hinh anh

Hai biến số từ Mỹ quyết định giá vàng năm 2026

09:08 16/11/2025 09:08 16/11/2025

0

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định triển vọng giá vàng trong năm 2026 sẽ xoay quanh diễn biến chính sách thuế quan của Mỹ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý