Giá vàng bất ngờ lao dốc

"Bất động" trong hầu hết giờ sáng, nhưng đến trưa, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc, đánh mất mốc 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ lao dốc xuống dưới mốc 151 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Tính đến trưa 20/11, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc, trong đó giá vàng miếng SJC hiện đã giảm về mức 148,3 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng so với giá buổi sáng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này về tương đương Công ty SJC, phổ biến dao động quanh vùng 150 triệu đồng/lượng.

Cùng chung xu hướng giảm, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1-5 chỉ cũng đã giảm 600.000 đồng so với buổi sáng, hiện được mua vào ở mức 145,9 triệu/lượng và bán ra ở 148,4 triệu đồng.

Hiện tại, giá bán ra vàng nhẫn tại hầu hết doanh nghiệp cũng đã giảm về dưới vùng 150 triệu đồng/lượng. Số ít thương hiệu vẫn niêm yết giá vàng nhẫn trên mốc này là Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện giao dịch ở mức 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch sáng 20/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với giá kết phiên liền trước. Tuy vậy, nếu so với cùng giờ sáng hôm qua, giá mặt hàng này đã tăng hơn 1 triệu đồng/lượng.

Loạt doanh nghiệp vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng neo giá vàng miếng ở mức ngang bằng với Công ty SJC, giao dịch chắc chắn tại mốc 151 triệu đồng/lượng.

Trong tuần này, giá vàng miếng liên tục có những biến động tăng - giảm thất thường. Tuy nhiên, tính chung trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng vẫn đang thấp hơn khoảng nửa triệu đồng cho mỗi lượng. Diễn biến này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khoảng 2 triệu đồng/lượng khiến người mua vàng vẫn đang lỗ nặng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT ĐỘNG Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 149 149 147.3 149 148.3 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151 151 151 149.3 151 150.3

Trái ngược với diễn biến trầm lắng trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay lại ghi nhận biến động trái chiều theo từng doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng, tức giảm 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

DOJI hiện chấp nhận giao dịch giá vàng 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 146,5 - 149,5 triệu/lượng, đi ngang so với ngày 19/11. Trong khi Tập đoàn Phú Quý lại tăng 200.000 đồng/lượng giá vàng nhẫn, hiện niêm yết ở 147,5 - 150,5 triệu/lượng. Công ty Mi Hồng hiện giao dịch vàng nhẫn 999 ở 149,6 - 151 triệu đồng, giảm 200.000 đồng ở chiều mua nhưng đi ngang ở chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay neo giá bán vàng nhẫn chắc chắn ở 151,3 triệu/lượng, cũng là giá bán ra cao nhất thị trường hiện tại. Ở chiều mua vào, hai doanh nghiệp này cùng neo ở mức 148,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trong nước biến động tương tự diễn biến của giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý đang giảm 16 USD (-0,4%) so với phiên liền trước, hiện giao dịch ở mức 4.061 USD /ounce.