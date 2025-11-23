Vàng bị hoài nghi

Phần lớn chuyên gia tại Phố Wall nhận định giá vàng sẽ khó tạo đột biến trong tuần tới, khi các yếu tố hỗ trợ chưa đủ mạnh để kéo kim loại quý vượt khỏi vùng hiện tại.

Dự báo giá vàng tuần tới kém khả quan khi tâm lý Phố Wall dao động mạnh, ngược lại các nhà đầu tư vẫn đặt cược vào diễn biến tăng giá. Ảnh: Reuters.

Sau một tuần thị trường liên tục bị chi phối bởi làn sóng AI và những câu chuyện xoay quanh cổ phiếu, các nhà giao dịch lẫn nhà đầu tư đều hướng sự chú ý về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), kỳ vọng cơ quan này sẽ mang đến định hướng rõ ràng hơn trong bối cảnh vàng vẫn đang chờ cơ hội để bứt phá.

Vàng đón những cơn rung lắc mạnh

Vàng thế giới giao ngay mở cửa tuần này ở vùng 4.100 USD /ounce và liên tục nỗ lực nhưng vẫn không thể có được bất kỳ nhịp tăng nào trên mốc này.

Cụ thể, sau lần nỗ lực thứ hai vượt vùng 4.100 USD /ounce thất bại, giá kim loại quý nhanh chóng trượt về vùng hỗ trợ quanh 4.060 USD /ounce. Những lần bứt phá không thành qua ngưỡng kháng cự khiến thị trường chứng kiến đợt bán tháo mạnh đầu tiên trong tuần, kéo giá xuống 4.010 USD /ounce.

Trong các phiên giao dịch giữa tuần, giá vàng ghi nhận xu hướng hồi phục về vùng 4.050 USD /ounce nhưng cũng không duy trì được lâu trước khi bị bán tháo mạnh về vùng 4.000 USD /ounce. Cũng tại vùng giá này, phe mua tham gia mạnh mẽ một lần nữa kéo giá kim quý bật trở lại vùng 4.075 USD /ounce.

Giá vàng sau đó vẫn cố gắng thử thách ngưỡng 4.100 USD /ounce, có thời điểm tăng lên mức cao nhất tuần ở 4.130 USD /ounce, nhưng đà tăng không duy trì được lâu trước khi giảm về vùng 4.065 USD /ounce.

Kết tuần, giá kim quý thế giới giao ngay đóng cửa ở mức 4.064 USD /ounce.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý trên thị trường đang phân hóa rõ rệt. Phần lớn nhà phân tích Phố Wall nghi ngờ xu hướng tăng của vàng, trong khi các nhà đầu tư vẫn nghiêng về kịch bản giá tăng.

Trong số 13 nhà phân tích tham gia khảo sát tuần này, chỉ còn lại một nhóm nhỏ giữ quan điểm lạc quan. Cụ thể, chỉ 2 chuyên gia (chiếm 15%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 4 chuyên gia khác (chiếm 31%) cho rằng giá sẽ đi xuống và 7 chuyên gia (chiếm 54%) nhận định giá vàng sẽ dao động đi ngang.

Ngược lại, khảo sát trực tuyến các nhà đầu tư ghi nhận 228 phiếu, với tâm lý lạc quan tuy đã hạ nhiệt so với tuần trước nhưng vẫn chiếm ưu thế. Có 138 nhà đầu tư (chiếm 61%) kỳ vọng giá vàng sẽ đi lên trong tuần tới, 44 người (chiếm 19%) dự đoán giá sẽ giảm, và 46 người còn lại (chiếm 20%) cho rằng thị trường sẽ giữ ổn định.

NHÀ ĐẦU TƯ VẪN ĐẶT KỲ VỌNG GIÁ VÀNG TĂNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 15 54 31 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

61 20 19

Dữ liệu kinh tế tác động tới giá vàng tuần tới

Tuần tới cũng là giai đoạn dồn dập dữ liệu khi chính phủ Mỹ tiếp tục xử lý lượng báo cáo tồn đọng sau giai đoạn đóng cửa dài ngày. Trong 3 ngày đầu tuần, thị trường sẽ liên tiếp nhận thông tin kinh tế quan trọng.

Bao gồm loạt dữ liệu gồm chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ tháng 9 và doanh số bán nhà đang chờ xử lý tháng 10 sẽ được công bố. Tiếp đó, giới giao dịch sẽ theo dõi một loạt báo cáo trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, bao gồm đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, ước tính GDP quý III, chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), doanh số bán nhà mới và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ nghỉ giao dịch vào thứ Năm dịp Lễ Tạ ơn và mở cửa trở lại vào thứ Sáu, nhưng không có thêm dữ liệu kinh tế đáng chú ý nào được công bố trong ngày này.

Dự báo về biến động của vàng trong tuần tới, David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, thể hiện quan điểm bi quan và lưu ý rằng dù thị trường chứng khoán toàn cầu đang chứng kiến làn sóng bán tháo do nhóm công nghệ dẫn dắt, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư chuyển sang vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, Sean Lusk, đồng Giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading nhấn mạnh rằng Fed có thể thiếu dữ liệu để đưa ra quyết sách rõ ràng vào cuộc họp tới.

“Họ đã nói trong biên bản họp rằng không có dữ liệu thì giữ lập trường nới lỏng là không sáng suốt. Vậy nên tôi thật sự không biết điều gì sẽ được đưa ra vào tháng 12”, Lusk nhấn mạnh và cho biết các vùng hỗ trợ hiện tại vẫn khá vững, chỉ đến khi các ngân hàng trung ương giảm tốc độ mua vàng, có lẽ đó mới là lúc thị trường thay đổi.

Ở góc nhìn kỹ thuật, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Ông cho rằng vàng đã chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng. Dù phe mua từng phản công nhờ tín hiệu tích cực từ thị trường, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 giảm xuống 32% khiến tâm lý lạc quan dần suy yếu.

Ông dẫn dữ liệu từ Goldman Sachs cho biết các ngân hàng trung ương đã mua 64 tấn vàng trong tháng 9, tức gấp ba lần tháng 8. Trong khi đó, TD Securities ghi nhận nhu cầu từ các quỹ ETF tăng, còn UBS nâng dự báo giá vàng năm 2026 thêm 300 USD lên 4.500 USD /ounce. Dù vậy, Kuptsikevich vẫn giữ quan điểm rằng cú sụt giá tháng trước đã chấm dứt chu kỳ tăng kéo dài 3 năm.