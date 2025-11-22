Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng miếng SJC vượt 150 triệu đồng/lượng

  • Thứ bảy, 22/11/2025 09:47 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Sau chuỗi ngày đi ngang, giá vàng trong nước bật tăng hơn nửa triệu đồng mỗi lượng, kéo giá bán ra lên vùng trên 150 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng được các doanh nghiệp nâng giá bán lên 150,4 triệu đồng/lượng. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần (22/11), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo ở mức 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch mua và bán tiếp tục được giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng tăng giá cho vàng miếng có thêm các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… với mức giá bán ra cũng neo trên 150 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên biến động mạnh của vàng miếng sau phiên đi ngang liền trước. Nếu so với giá giao dịch cuối tuần trước, giá vàng miếng ở thời điểm hiện tại đã mất tới gần 3 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC NHÍCH TĂNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 149 149 147.3 149 148.3 147.8 148.4
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151 151 151 149.3 151 150.3 149.8 150.4

Việc tăng giá giao dịch không chỉ được các doanh nghiệp kinh doanh vàng áp dụng riêng với sản phẩm vàng miếng, mà cả sản phẩm vàng nhẫn cũng tăng vọt trong sáng nay.

Theo đó, SJC điều chỉnh tăng 600.000 đồng - mức tăng bằng với vàng miếng - cho vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ. Sau điều chỉnh, giá giao dịch mặt hàng này neo ở vùng 146 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Có cùng mức tăng với SJC là Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Sau điều chỉnh, hai doanh nghiệp này niêm yết giá vàng nhẫn ở vùng cao nhất thị trường, tại 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Phú Quý cũng tăng nửa triệu đồng với nhẫn trơn, đưa giá mặt hàng này niêm yết ở 147 - 150 triệu đồng/lượng. Mi Hồng thậm chí còn tăng mạnh hơn, cộng thêm 700.000 đồng ở chiều mua lên 149,2 triệu đồng/lượng và cộng 600.000 đồng vào chiều bán lên 150,4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, DOJI lại đi ngược hẳn với biến động chung của thị trường khi điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng khoảng 100.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch, kéo giá xuống 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng giá chung của giá vàng trong nước đi ngược với xu hướng yếu đi của giá vàng thế giới. Kim quý giao ngay tiếp tục giảm 13 USD (-0,3%) để đóng cửa giao dịch tuần này ở 4.064 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) thì giá vàng thế giới vào khoảng 129 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bất động, người mua 2 tuần qua lỗ nặng

Thị trường vàng sáng 21/11 rơi vào trạng thái “bất động” khi cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều tiếp tục xoay quanh mốc hơn 150 triệu đồng/lượng.

34:2070 hôm qua

Giá vàng bất ngờ lao dốc

"Bất động" trong hầu hết giờ sáng, nhưng đến trưa, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc, đánh mất mốc 151 triệu đồng/lượng.

10:15 20/11/2025

Nhiều tiệm vàng TP.HCM bỗng dưng vắng tanh

Vài ngày gần đây, tại nhiều tiệm vàng ở TP.HCM bỗng vắng hoe. Nhiều ý kiến cho rằng do giá vàng công ty và ngoài “chợ đen” đã thu hẹp nên không còn hấp dẫn người mua bán vàng ăn chênh lệch.

10:44 19/11/2025

Hồng Nhung

Gia vang rot manh, nguoi mua lo nang hinh anh

Giá vàng rớt mạnh, người mua lỗ nặng

09:49 18/11/2025 09:49 18/11/2025

0

Thị trường vàng sáng 18/11 ghi nhận cú rơi mạnh, khi mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng mất hơn 1 triệu đồng, kéo giá bán tụt xuống dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Gia vang trong nuoc bo xa the gioi hinh anh

Giá vàng trong nước bỏ xa thế giới

10:33 17/11/2025 10:33 17/11/2025

0

Sáng 17/11, giá vàng trong nước "đứng yên" trong khi giá thế giới vẫn chưa phục hồi sau phiên lao dốc cuối tuần trước, kéo chênh lệch giá giữa 2 thị trường lên 21 triệu/lượng.

Gia vang tang tro lai, nguoi mua chua het lo hinh anh

Giá vàng tăng trở lại, người mua chưa hết lỗ

09:42 19/11/2025 09:42 19/11/2025

0

Trong phiên giao dịch sáng 19/11, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng hồi phục về mốc gần 151 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng hơn 1 triệu đồng so với kết phiên hôm qua.

