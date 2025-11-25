Giá vàng thế giới vọt tăng

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi giới đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế mới của Mỹ, đồng thời họ cũng đặt kỳ vọng lớn vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Chốt phiên giao dịch 24/11, giá vàng thế giới bật tăng lên 4.134,1 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 24/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 69,8 USD lên 4.134,1 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Mỹ cũng chốt phiên tăng 0,4% lên 4.094,2 USD /ounce.

Tuy nhiên, giá vàng hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 76 USD so với vùng giá đỉnh kim loại quý đạt được trong phiên gần nhất ở 4.210 USD /ounce.

Vàng là tài sản không sinh lợi suất và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp cũng như trong bối cảnh bất ổn kinh tế, địa chính trị.

"Thị trường ngày càng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang trên lộ trình cắt giảm lãi suất vào tháng 12", Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định.

Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết lãi suất Mỹ có thể giảm "trong ngắn hạn" và không đe dọa đến mục tiêu lạm phát của Fed. Đồng thời, chính sách này cũng giúp bảo vệ thị trường lao động khỏi tình trạng suy yếu, theo Reuters.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá 79% Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

"Lạm phát có nhiều khả năng không tăng mạnh và những yếu tố này đều trở thành 'đòn bẩy' tích cực cho thị trường vàng", Melek nói thêm.

Mặt khác, giới đầu tư đang theo dõi các báo cáo kinh tế quan trọng bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa, bao gồm doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố trong tuần này.

Trong khi đó, Mỹ và Ukraine đã tiếp tục đàm phán vào ngày 24/11 (giờ địa phương).

Rhona O'Connell, chuyên gia phân tích tại StoneX, nhận định cuộc tranh luận về Fed và những biến động địa chính trị, đặc biệt liên quan đến Ukraine, sẽ là các yếu tố hỗ trợ đà tăng của vàng.

Dù vậy, vị chuyên gia dự báo giá kim quý vẫn sẽ dao động trong vùng giá 4.000- 4.100 USD .

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay tăng 1,7%, lên 50,84 USD /ounce, bạch kim tăng 2,3%, lên 1.545,91 USD /ounce, trong khi palladium tăng 1,7%, lên 1.398,21 USD /ounce.