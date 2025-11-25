Giá vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng sau một đêm

Trong phiên giao dịch sáng nay (25/11), mỗi lượng vàng miếng đã leo lên mức 152,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tương ứng tăng 2 triệu đồng chỉ trong một đêm.

Mỗi lượng vàng miếng tăng 2 triệu đồng sau một đêm. Ảnh: Châu Dương.

Sáng 25/11, giá vàng miếng chứng kiến tín hiệu “hưng phấn” rõ nét. CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) bất ngờ nâng giá niêm yết lên 150,4 - 152,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Động thái này nhanh chóng lan tỏa ra toàn thị trường, khi các “ông lớn” như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt điều chỉnh giá bán lên ngưỡng tương đương với SJC.

Công ty Mi Hồng - nhà giao dịch vàng có ảnh hưởng lớn tại TP.HCM - cũng tăng giá vàng miếng 1,6 triệu đồng ở chiều mua vào lên mức 151 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra nhảy vọt 2 triệu, đạt 152,4 triệu đồng/lượng.

Tín hiệu tích cực này được thị trường đón nhận sau 3 phiên đi ngang liên tiếp của mặt hàng này. Đây cũng là vùng giá cao nhất mà vàng miếng có được trong một tuần qua.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VỌT TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 149 149 147.3 149 148.3 147.8 148.4 148.4 148.4 150.4 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151 151 151 149.3 151 150.3 149.8 150.4 150.4 150.4 152.4

Không chỉ vàng miếng, thị trường vàng nhẫn trong nước cũng chứng kiến làn sóng tăng giá mạnh mẽ trong phiên sáng 25/11.

Theo ghi nhận, vàng nhẫn 99,99 loại từ 1 đến 5 chỉ do SJC sản xuất đã tăng tới 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, hiện được niêm yết ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp vàng lớn khác cũng không đứng ngoài cuộc, hiện tăng giá vàng nhẫn tròn trơn thêm 2-2,6 triệu đồng so với giá kết phiên hôm qua.

Sau điều chỉnh, DOJI nâng giá vàng nhẫn lên mức 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý đưa giá lên 148,8 - 151,8 triệu đồng/lượng. Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện giao dịch vàng nhẫn trong khoảng 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bật tăng chủ yếu do ảnh hưởng từ biến động của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch ở Mỹ (đêm 24/11), kim loại quý thế giới đã tăng gần 90 USD /ounce, từ mức 4.065 USD /ounce lên 4.145 USD /ounce và hiện giao dịch chắc chắn tại 4.137 USD /ounce.

Nếu quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 132 triệu đồng/lượng. Điều đáng chú ý là chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế vẫn đang ở mức cao, lên tới khoảng 20 triệu đồng/lượng, khiến nhiều nhà đầu tư e ngại rủi ro.