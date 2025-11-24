Khối tài sản của người giàu nhất châu Âu muốn thâu tóm Real Madrid

Tỷ phú Bernard Arnault, CEO LVMH - tập đoàn sở hữu 75 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp - đang xếp thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Tỷ phú Bernard Arnault hiện sở hữu khối tài sản hơn 184 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ tỷ phú Bernard Arnault đang xem xét khả năng rót vốn vào Real Madrid.

Đây được xem là thương vụ mang tính biểu tượng, phù hợp với hình ảnh xa xỉ mà đế chế LVMH đang xây dựng trên toàn cầu. Thương hiệu Real Madrid, kết hợp sức hút của bóng đá và tầm ảnh hưởng thương mại khổng lồ, được các chuyên gia trên thế giới đánh giá là lựa chọn lý tưởng cho chiến lược mở rộng của ông.

Hiện, theo cập nhật từ Forbes, Bernard Arnault sở hữu khối tài sản hơn 184 tỷ USD , là người giàu nhất châu Âu và nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Nắm trong tay hàng loạt thương hiệu xa xỉ

Năm 1971, Arnault bắt đầu sự nghiệp tại công ty bất động sản của cha mình. Ở tuổi 25, ông thuyết phục cha bán mảng xây dựng để tập trung vào lĩnh vực bất động sản.

Đến năm 1984, cơ hội lớn đã đến với Arnault khi ông dùng 15 triệu USD từ việc bán mảng xây dựng để mua lại tập đoàn Boussac Saint-Frères, chủ sở hữu thương hiệu Christian Dior.

Sau thương vụ thành công trên, vị tỷ phú bắt đầu sa thải 9.000 nhân viên, bán gần hết tài sản của tập đoàn (trừ Dior) và nhận biệt danh "kẻ hủy diệt" trong làng thời trang.

Tuy nhiên, chiến lược mạnh tay này mang lại mang đến hiệu quả khi chỉ 3 năm sau thương vụ, công ty bắt đầu có lãi và đạt doanh thu 1,9 tỷ USD .

Cũng trong năm đó, Arnault hợp tác cùng CEO Moët Hennessy Alain Chevalier và Chủ tịch Louis Vuitton Henry Racamier để thành lập LVMH.

Tính đến thời điểm hiện tại, LVMH sở hữu khoảng 75 thương hiệu xa xỉ, bao gồm Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs... và trở thành tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn nhất châu Âu.

Gia đình ông hiện điều hành 75 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: AP.

Hiện, 5 người con siêu giàu của ông đều làm việc tại các thương hiệu thuộc LVMH và đang cạnh tranh để có thể tiếp quản đế chế triệu USD này.

Dù vậy, Arnault chưa cho thấy dấu hiệu muốn nghỉ hưu. Ông đã thuyết phục HĐQT nâng tuổi nghỉ hưu tối đa của Chủ tịch kiêm CEO từ 75 lên 80 để tiếp tục tại vị lâu hơn.

Đầu năm 2024, tập đoàn có trụ sở tại Paris trở thành công ty châu Âu đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD vốn hóa, đồng thời tài sản của CEO LVMH cũng lần đầu đạt hơn 200 tỷ USD , giúp ông vượt mặt tỷ phú Elon Musk trong thời gian ngắn.

Tờ Bloomberg cho biết trong tháng 10, khối tài sản của tỷ phú hàng xa xỉ Bernard Arnault đặc biệt tăng mạnh nhờ làn sóng mua sắm toàn cầu.

Doanh thu quý III của LVMH đạt 18,28 tỷ euro (tương đương 21,15 tỷ USD ), tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu LVMH cũng nhảy vọt thêm 12% sau khi doanh số quý III của tập đoàn cao hơn các dự báo.

LVMH cho biết xu hướng kinh doanh tại khu vực châu Á, với thị trường chủ yếu ở Trung Quốc, đã cho thấy sự cải thiện rõ rệt sau 9 tháng trong năm tài chính này. "Thị trường Trung Quốc đã quay lại mức tăng trưởng dương trong quý III", bà Cecile Cabanis, Giám đốc Tài chính LVMH, chia sẻ với các nhà phân tích.

Theo công ty nghiên cứu Bernstein, doanh thu của LVMH vượt kỳ vọng ở tất cả mảng kinh doanh, bao gồm mỹ phẩm, trang sức, thời trang, rượu champagne và khách sạn.

Tuy nhiên, đà tăng này cũng làm bùng lên những tranh cãi liên quan đến đề xuất đánh thuế người giàu trong nước thêm gay gắt.

Trong một bài phỏng vấn tháng trước, tỷ phú Arnault đã công kích nhà kinh tế Gabriel Zucman, người đề xuất loại thuế tài sản mang tên ông và hiện nhận được sự ủng hộ mạnh từ một số phe đối lập cánh tả.

"Làm sao ông ta có thể trực tiếp nhắc tên tôi khi tôi chắc chắn là cá nhân nộp thuế lớn nhất và cũng là một trong những người nộp thuế doanh nghiệp nhiều nhất thông qua các công ty mà tôi điều hành?", Arnault nói.

Việc LVMH báo cáo doanh số tăng đã mang lại làn gió lạc quan cho toàn bộ ngành hàng xa xỉ, kéo theo cổ phiếu của các tập đoàn Pháp khác như Hermès International SCA và Kering SA đồng loạt tăng giá.

Sở hữu danh mục bất động sản "khủng"

Ngoài LVMH, gia đình Bernard Arnault còn sở hữu công ty đầu tư Agache. Đây là đơn vị hỗ trợ quỹ đầu tư mạo hiểm Aglaé Ventures để rót vốn vào những tên tuổi lớn như Netflix và ByteDance.

Đến tháng 7/2022, Arnault thông báo kế hoạch tái cấu trúc Agache thành mô hình công ty hợp danh hữu hạn.

Về bất động sản, tỷ phú Arnault hiện sở hữu một dinh thự tại Paris, được cho là có trị giá 200 triệu USD . Dinh thự này nằm tại số 22 Avenue Montaigne bên bờ sông Seine, với thiết kế gồm 12 phòng ngủ, hồ bơi chuẩn Olympic, sân tennis, vườn cảnh và cả hồ nước riêng, theo Financial Express.

Ngoài ra, ông còn nắm trong tay bất động sản trị giá 233 triệu USD tại khu Saint-Germain-des-Prés, cùng một điền trang rượu vang Les Parcs.

Còn tại Anh, Arnault sở hữu khu điền trang rộng 318 mẫu Anh Lyn Park, cùng biệt thự 4.300 m2 nằm ở phía bắc London.

Chưa dừng lại, vị CEO LVMH đã "tất tay" mua 5 căn nhà ở khu "nhà giàu" Beverly Hills (Mỹ) và một số bất động sản tại Bird Streets, với tổng giá trị gần 125 triệu USD .

Đặc biệt, điểm nhấn trong danh mục bất động sản của ông là hòn đảo tư nhân rộng 133 mẫu Anh, với trị giá 35 triệu USD và chỉ có thể tham quan nếu có thư mời.

Bên cạnh bất động sản trên khắp thế giới, vị tỷ phú còn sở hữu nhiều kiệt tác nghệ thuật của Picasso, Warhol và Monet. Ông cũng nắm cổ phần trong các thương hiệu khách sạn xa xỉ như Cheval Blanc và Belmond.

Trong lĩnh vực thể thao, ngay từ trước thương vụ với Real Madrid, vị tỷ phú người Pháp đã không hề xa lạ với bóng đá. Gia đình ông đang nắm giữ hơn 50% cổ phần của Paris FC, qua đó nắm quyền kiểm soát CLB Ligue 1 này.