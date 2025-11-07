'Ông trùm' hàng xa xỉ vẫn đặt cược vào Trung Quốc

Khi Bắc Kinh chuẩn bị kế hoạch 5 năm tiếp theo, LVMH kỳ vọng người tiêu dùng Trung Quốc tiếp tục là trung tâm của thị trường xa xỉ toàn cầu.

Cận cảnh cửa hàng flagship "The Louis" của Louis Vuitton tại Thượng Hải. Ảnh: Reuters.

Theo SCMP, tập đoàn xa xỉ LVMH của Pháp đã bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc, bất chấp mức tiêu thụ chậm chạp tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. LVMH cam kết tiếp tục đầu tư vào cái mà họ gọi là "trái tim của ngành hàng xa xỉ toàn cầu".

"Tương lai của ngành hàng xa xỉ đang được định hình tại đây, tại Trung Quốc, với Trung Quốc và với các khách hàng Trung Quốc của chúng tôi", Marc-Antoine Jamet, Tổng thư ký LVMH, phát biểu tại Paris trước khi đến tham dự Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) thường niên tại Thượng Hải.

Trung Quốc là thị trường hàng đầu của "gã khổng lồ" xa xỉ nước Pháp, nơi họ vận hành tổng cộng 46 thương hiệu, hơn 1.800 cửa hàng và khoảng 27.000 nhân viên, theo Jamet.

Ông cũng cho biết thêm: "Hơn cả việc sở hữu những món hàng xa xỉ đơn thuần, sản phẩm dành cho thị trường Trung Quốc cần phải đáp ứng được các tiêu chí như ý nghĩa, chất lượng và trải nghiệm. Chúng tôi đã thấy những cơ hội mới xuất hiện trong lĩnh vực làm đẹp, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa".

Trong nhiều thập kỷ, người tiêu dùng Trung Quốc đã thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường xa xỉ toàn cầu. Nhưng những năm gần đây họ ngày càng thận trọng hơn trong chi tiêu, tập trung vào trải nghiệm, dẫn đến sự sụt giảm doanh thu tổng thể cho ngành này.

Tuy vậy, thị trường xa xỉ ở Trung Quốc đã cho thấy dấu hiệu ổn định trong những tháng vừa qua, sau nhiều năm kinh doanh "bết bát" trong bối cảnh kinh tế suy thoái kèm theo những thách thức dai dẳng như khủng hoảng bất động sản, tỷ lệ thất nghiệp cao ở người trẻ và niềm tin tiêu dùng thấp.

Theo phân tích của HSBC, báo cáo quý III của hầu hết thương hiệu đều cho thấy sự cải thiện so với nửa đầu năm 2025, với việc tái đầu tư tăng cường vào tài sản hữu hình và khâu vận hành.

Erwan Rambourg, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu tiêu dùng và bán lẻ toàn cầu của HSBC, cho biết: "Có một sự phục hồi tâm lý rõ rệt ở cả Hong Kong và Thượng Hải... Nhu cầu xa xỉ ở Trung Quốc đang được thúc đẩy bởi sự mới lạ và sự chú ý hơn các thị trường khác".

Với các tín hiệu đáng mừng đó, Louis Vuitton đã khai trương cửa hàng flagship với thiết kế hình con tàu, mang tên "The Louis", hồi tháng 6. Đáng chú ý, nơi đây đã nhanh chóng trở thành một trong những địa điểm kinh doanh vali bán chạy nhất của thương hiệu, theo chia sẻ của Rodolphe Ozun, Giám đốc Truyền thông Tài chính của LVMH, trong cuộc họp báo cáo tài chính quý III.

Jamet đánh giá cửa hàng này đại diện cho sự cam kết và sẵn lòng đầu tư của LVMH vào Trung Quốc: "Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là sự kiên cường và khả năng thích ứng của thị trường Trung Quốc. Nó liên tục tự đổi mới".

Jamet đang dẫn đầu một đoàn làm việc của LVMH để kết nối với các đối tác địa phương tại CIIE, triển lãm nhập khẩu lớn nhất Trung Quốc. Ông mô tả người tiêu dùng Trung Quốc là "những người khó tính, quan hệ rộng và biết rõ mình muốn điều gì nhất trên hành tinh này".

Khi đề cập đến kế hoạch 5 năm 2026-2030 nhằm phát triển kinh tế xã hội của Bắc Kinh, ông nhận định: "Nếu có một điều ước, tôi hy vọng rằng kế hoạch 5 năm sắp tới sẽ kích thích nhu cầu nội địa và tạo ra một vị trí quan trọng cho thương mại quốc tế".

Jamet cũng ca ngợi những tiến bộ công nghệ của Trung Quốc tại CIIE năm nay, so sánh với khao khát đổi mới - sáng tạo hòa hợp với truyền thống của LVMH.

Rượu cognac Pháp cũng sẽ có mặt tại triển lãm. Mặc dù Bắc Kinh đã thay thế thuế chống bán phá giá bằng giá nhập khẩu tối thiểu đối với hầu hết nhà sản xuất lớn trong nước, hiện vẫn chưa rõ khi nào loại rượu này sẽ trở lại các cửa hàng miễn thuế của Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại thương và Thu hút Kinh tế Pháp Nicolas Forissier cũng sẽ tham dự CIIE. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết ông sẽ hội đàm với các nhà sản xuất rượu cognac của nước này vào thứ 5, bao gồm đại diện từ Hennessy, thuộc sở hữu của LVMH, và Pernod Ricard.