Bước ngoặt của LV, Hermès

LVMH, Hermès và L’Oréal đã ghi nhận doanh số tăng trở lại sau 2 năm trầm lắng, trong đó đà phục hồi ở thị trường Trung Quốc đóng vai trò quan trọng vào kết quả này.

Tập đoàn LVMH ghi nhận mức tăng cổ phiếu mạnh nhất trong 20 năm qua. Ảnh: Reuters.

Ngành hàng xa xỉ toàn cầu trị giá hơn 400 tỷ USD đang dõi theo từng biến động của thị trường Trung Quốc - nơi chiếm gần 1/3 doanh số toàn cầu, theo Reuters.

Sau 2 năm suy giảm vì nhu cầu yếu và khủng hoảng bất động sản kéo dài, các tập đoàn xa xỉ hàng đầu như LVMH, Hermès và L’Oréal bắt đầu nhận thấy tín hiệu khả quan hơn, dù các chuyên gia nhận định vẫn quá sớm để nói đến một chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Cú hích lớn nhất đến từ LVMH khi công bố báo cáo doanh số quý III vượt kỳ vọng. Cổ phiếu công ty nhảy vọt ngay sau thông tin này 14%, là mức tăng trong ngày mạnh nhất trong hơn 20 năm, kéo nhóm cổ phiếu xa xỉ châu Âu tăng thêm khoảng 80 tỷ USD vốn hóa.

Doanh số tại Trung Quốc đại lục đã quay lại đà tăng trưởng dương lần đầu tiên trong năm, nhờ sức bật từ các thương hiệu chủ lực thuộc tập đoàn LVMH như Louis Vuitton và Dior, cùng sự cải thiện ở mảng làm đẹp Sephora.

Tuy vậy, đằng sau làn sóng sôi động trên sàn chứng khoán, các nhà điều hành vẫn tỏ ra dè dặt. Ông Nicolas Hieronimus, Tổng giám đốc L’Oréal phát biểu sau khi công ty ghi nhận mức tăng trưởng đầu tiên tại thị trường Trung Quốc sau 2 năm: “Tôi rất thận trọng khi nói về Trung Quốc, vì tín hiệu tích cực từ một quý chưa chắc sẽ tạo nên xu hướng kéo dài”.

Ông cho biết sự phục hồi chủ yếu đến từ mảng mỹ phẩm cao cấp như Lancôme và Helena Rubinstein, đồng thời nhấn mạnh nhà đầu tư không nên quá kỳ vọng khi kinh tế nước này vẫn còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, Eric du Halgouet, Phó chủ tịch tài chính Hermès chia sẻ rằng doanh số quý III thấp hơn dự báo, dù kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng tháng 10 vừa qua ghi nhận hoạt động mua sắm “năng động” hơn và lưu lượng khách cũng cải thiện nhờ nhu cầu cao về đồng hồ và trang sức cao cấp. “Đây là tín hiệu khích lệ, nhưng chúng tôi vẫn cần thận trọng”, ông nói.

Tương tự với LVMH, bà Cecile Cabanis, Giám đốc tài chính LVMH, cũng nhận định thị trường Trung Quốc có dấu hiệu ổn định hơn trong ngắn hạn, nhưng các vấn đề cốt lõi như khủng hoảng bất động sản và tỷ lệ thất nghiệp cao cho thấy nền kinh tế vẫn còn yếu.

Theo Deutsche Bank, tăng trưởng tín dụng của Trung Quốc vẫn ở mức thấp, khiến đà phục hồi tiêu dùng có thể chỉ tập trung ở tầng lớp thu nhập cao.

Bức tranh vĩ mô phần nào cho thấy hy vọng và rủi ro đan xen. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc lên 4,8% trong năm 2025, gần sát với mục tiêu 5% mà chính quyền Bắc Kinh đặt ra.

Trong khi đó, ngân hàng UBS dự báo doanh thu toàn ngành hàng xa xỉ sẽ tăng khoảng 4% vào năm 2026, chủ yếu nhờ tiêu dùng nội địa và các chiến dịch mở rộng thị trường tại châu Á. Tuy nhiên, các tổ chức tài chính cũng cảnh báo đà tăng này vẫn mong manh, do căng thẳng thương mại toàn cầu và nhu cầu tại Mỹ, châu Âu có dấu hiệu chững lại.

Các chuyên gia cho rằng sự phục hồi hiện tại chủ yếu tập trung ở phân khúc xa xỉ cao cấp, trong khi nhóm tiêu dùng phổ thông vẫn thắt chặt chi tiêu và chuyển hướng sang các thương hiệu nội địa.

Dù vậy, tín hiệu tích cực từ Trung Quốc vẫn được xem là tia sáng đầu tiên sau 2 năm ảm đạm của ngành hàng xa xỉ toàn cầu, khi các thương hiệu lớn đặt kỳ vọng vào lễ hội mua sắm Ngày độc thân 11/11 và mùa lễ hội cuối năm tại đây.