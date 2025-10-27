Công ty của Jack Ma tham vọng phát hành tiền điện tử

Mới đây, Ant Group, công ty liên kết với Alibaba, đã nộp đơn đăng ký thương hiệu "ANTCOIN" tại Hong Kong (Trung Quốc), hé lộ tham vọng đối với lĩnh vực tiền điện tử.

Ant Group đã nộp đơn đăng ký thương hiệu ANTCOIN tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Ngày 27/10, tờ Hong Kong Economic Times cho biết tập đoàn fintech "khổng lồ" đã nộp đơn đăng ký hàng loạt thương hiệu tại Hong Kong (Trung Quốc) liên quan đến tài sản ảo (virtual assets), stablecoin và công nghệ blockchain, trong đó có một thương hiệu mang tên ANTCOIN.

Trong hồ sơ nộp lên Cục Sở hữu Trí tuệ Hong Kong hồi tháng 6, Ant Group đã liệt kê phạm vi dịch vụ tài chính và tài sản kỹ thuật số quy mô lớn dưới tên thương hiệu đề xuất ANTCOIN.

Đơn đăng ký bao gồm các hoạt động như cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, ví điện tử, giao dịch ngoại hối, phát hành và chuyển nhượng stablecoin cũng như token kỹ thuật số. Hiện, hồ sơ đang trong quá trình xem xét tại cơ quan đăng ký, theo Decrypt.

Theo luật sư Joshua Chu, đồng Chủ tịch Hiệp hội Web3 Hong Kong, việc Ant Group nộp đơn đăng ký thương hiệu tiền điện tử là "một bước đi chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích của họ", trong bối cảnh ngành tài sản ảo tại Hong Kong đang phát triển nhanh chóng.

"Tuy những diễn biến pháp lý gần đây từ Bắc Kinh đã khiến kế hoạch stablecoin của họ tạm ngưng, việc giữ quyền sở hữu trí tuệ giúp Ant Group bảo vệ thương hiệu của mình", ông Chu nói thêm.

Bước đi tiếp theo của Ant Group sẽ phụ thuộc vào việc họ giải quyết những vấn đề đã khiến kế hoạch stablecoin bị ngưng trệ ngay từ đầu.

Luật sư Chu cũng lên tiếng cảnh báo về nhiều vụ gian lận stablecoin đang diễn ra. Cụ thể, một số token giả mạo USDT nhưng không phải do Tether phát hành, thậm chí những kẻ lừa đảo có thể tạo token trên các blockchain khác, sử dụng tên, ký hiệu hoặc địa chỉ hợp đồng tương tự để đánh lừa nhà đầu tư.

Ông nói thêm rằng kẻ gian còn tạo "các hợp đồng sao chép tinh vi" (high-fidelity copycat contracts) khiến người dùng lầm tưởng họ đang nắm giữ stablecoin thật.

"Đây là những rủi ro mà các công ty như Ant Group sẽ phải đối mặt nếu muốn mở rộng sang lĩnh vực stablecoin tại Hong Kong. Vì vậy, bảo hộ thương hiệu là một phần thiết yếu và thận trọng trong quản lý rủi ro", ông nhấn mạnh.

Đầu tháng này, tờ Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết các tập đoàn công nghệ Trung Quốc đã tạm dừng kế hoạch phát hành stablecoin tại Hong Kong, sau khi Bắc Kinh bày tỏ lo ngại về sự gia tăng của các loại tiền tệ do khu vực tư nhân kiểm soát.

Trước đó, Ant Group và JD.com từng tuyên bố họ sẽ tham gia chương trình thử nghiệm stablecoin của Hong Kong hoặc phát hành các sản phẩm được bảo đảm bằng tài sản kỹ thuật số, như trái phiếu mã hóa.

Tuy nhiên, các công ty này đã hoãn kế hoạch sau khi nhận được chỉ thị từ các cơ quan quản lý Trung Quốc, bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) và Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC).

Các quan chức PBoC khuyến cáo các tập đoàn không nên tham gia vào giai đoạn phát hành stablecoin đầu tiên, do những lo ngại xoay quanh quyền phát hành các loại tiền tệ của tập đoàn công nghệ và công ty môi giới.

Ant Group, đồng sáng lập bởi tỷ phú Jack Ma, đang tích cực áp dụng công nghệ blockchain và tài sản số như một phần trong chiến lược chuyển đổi sang fintech.

Vào tháng 7, tập đoàn đã hợp tác với Circle (công ty phát hành USDC của Mỹ) để thử nghiệm thanh toán xuyên biên giới bằng stablecoin USDC thông qua mạng lưới Alipay+ của Ant International.

Đến tháng 9, công ty con Ant Digital Technologies đã ra mắt nền tảng blockchain giúp token hóa tài sản năng lượng tại Trung Quốc, kết nối hệ thống hạ tầng trị giá khoảng 8 tỷ USD lên mạng blockchain.