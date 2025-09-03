Nước đi mới của tỷ phú Jack Ma

Tập đoàn Tài chính Yunfeng Financial Group Limited, niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) do tỷ phú Jack Ma đồng sáng lập, đã chính thức tham gia cuộc chơi tiền số.

Hôm 2/9 (giờ địa phương), tập đoàn tài chính do tỷ phú Jack Ma đồng sáng lập xác nhận chi 44 triệu USD để mua vào ETH. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo hôm 2/9 (giờ địa phương), Yunfeng Financial xác nhận đã mua vào 10.000 ETH, trị giá khoảng 44 triệu USD và sử dụng từ nguồn tiền mặt dự trữ. Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực Web3, AI, token hóa tài sản thực (RWA) cũng như tiền kỹ thuật số.

“Hội đồng tin rằng việc đưa ETH vào danh mục tài sản dự trữ là chiến lược phù hợp với định hướng mở rộng của Tập đoàn trong các lĩnh vực tiên phong”, Yunfeng nhấn mạnh vai trò hạ tầng của Ethereum đối với token hóa và DeFi.

Một số công ty niêm yết khác như SharpLink Gaming, Bitmine Immersion Technologies của Tom Lee, hay Ether Machine cũng đều đã mua ETH để đưa vào ngân quỹ.

Hiện, ETH đang được giao dịch quanh mức 4.279 USD , giảm 2,1% trong 24 giờ qua. Trang CryptoGoos nhận định mô hình “nêm giảm” (falling wedge) trên biểu đồ tuần đã được phá vỡ, với mức giá mục tiêu có thể lên tới 6.116 USD .

Khoản mua ETH của Yunfeng sẽ được hạch toán như một tài sản đầu tư trên bảng cân đối kế toán, đồng thời giúp đa dạng hóa danh mục khỏi sự phụ thuộc vào tiền pháp định truyền thống.

Công ty cũng hé lộ khả năng ứng dụng Ethereum trong hoạt động bảo hiểm và các sản phẩm tập trung vào DeFi, cho thấy đây không chỉ là bước đi tài chính mà còn là một canh bạc công nghệ.

Với các nhà đầu tư ETH, sự tham gia của các tổ chức như trên đóng vai trò như một “chất xúc tác”, thường xuất hiện trước những đợt tăng giá mạnh. Dù diễn ra trong vài tuần hay vài tháng tới, mốc 5.000 USD đang nằm trong tầm ngắm.

Yunfeng là công ty con của Yunfeng Financial Holdings. Trong đó, tỷ phú Jack Ma nắm 29,85% cổ phần, còn Yu Feng (Chủ tịch Yunfeng Financial Group) nắm 70,15% cổ phần, theo South China Morning Post.

Các công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Yunfeng đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) để nâng cấp giấy phép, cho phép họ "cung cấp đầy đủ dịch vụ giao dịch tài sản ảo" cũng như quản lý danh mục đầu tư chứa tài sản kỹ thuật số.

Động thái lấn sân sang tài sản số của công ty diễn ra trong bối cảnh giá tiền mã hóa tăng mạnh. Ether đã tăng 70% so với năm ngoái, trong khi bitcoin giao dịch cao hơn gần 90% so với cùng kỳ.