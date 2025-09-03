Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Nước đi mới của tỷ phú Jack Ma

  • Thứ tư, 3/9/2025 19:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tập đoàn Tài chính Yunfeng Financial Group Limited, niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) do tỷ phú Jack Ma đồng sáng lập, đã chính thức tham gia cuộc chơi tiền số.

Hôm 2/9 (giờ địa phương), tập đoàn tài chính do tỷ phú Jack Ma đồng sáng lập xác nhận chi 44 triệu USD để mua vào ETH. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo hôm 2/9 (giờ địa phương), Yunfeng Financial xác nhận đã mua vào 10.000 ETH, trị giá khoảng 44 triệu USD và sử dụng từ nguồn tiền mặt dự trữ. Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực Web3, AI, token hóa tài sản thực (RWA) cũng như tiền kỹ thuật số.

“Hội đồng tin rằng việc đưa ETH vào danh mục tài sản dự trữ là chiến lược phù hợp với định hướng mở rộng của Tập đoàn trong các lĩnh vực tiên phong”, Yunfeng nhấn mạnh vai trò hạ tầng của Ethereum đối với token hóa và DeFi.

Một số công ty niêm yết khác như SharpLink Gaming, Bitmine Immersion Technologies của Tom Lee, hay Ether Machine cũng đều đã mua ETH để đưa vào ngân quỹ.

Hiện, ETH đang được giao dịch quanh mức 4.279 USD, giảm 2,1% trong 24 giờ qua. Trang CryptoGoos nhận định mô hình “nêm giảm” (falling wedge) trên biểu đồ tuần đã được phá vỡ, với mức giá mục tiêu có thể lên tới 6.116 USD.

Khoản mua ETH của Yunfeng sẽ được hạch toán như một tài sản đầu tư trên bảng cân đối kế toán, đồng thời giúp đa dạng hóa danh mục khỏi sự phụ thuộc vào tiền pháp định truyền thống.

Công ty cũng hé lộ khả năng ứng dụng Ethereum trong hoạt động bảo hiểm và các sản phẩm tập trung vào DeFi, cho thấy đây không chỉ là bước đi tài chính mà còn là một canh bạc công nghệ.

Với các nhà đầu tư ETH, sự tham gia của các tổ chức như trên đóng vai trò như một “chất xúc tác”, thường xuất hiện trước những đợt tăng giá mạnh. Dù diễn ra trong vài tuần hay vài tháng tới, mốc 5.000 USD đang nằm trong tầm ngắm.

Yunfeng là công ty con của Yunfeng Financial Holdings. Trong đó, tỷ phú Jack Ma nắm 29,85% cổ phần, còn Yu Feng (Chủ tịch Yunfeng Financial Group) nắm 70,15% cổ phần, theo South China Morning Post.

Các công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Yunfeng đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) để nâng cấp giấy phép, cho phép họ "cung cấp đầy đủ dịch vụ giao dịch tài sản ảo" cũng như quản lý danh mục đầu tư chứa tài sản kỹ thuật số.

Động thái lấn sân sang tài sản số của công ty diễn ra trong bối cảnh giá tiền mã hóa tăng mạnh. Ether đã tăng 70% so với năm ngoái, trong khi bitcoin giao dịch cao hơn gần 90% so với cùng kỳ.

Có nên đầu tư tiền ảo meme coin?

Gần đây, giới đầu tư quan tâm đến meme coin - loại tiền điện tử ra đời nhờ lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình, người nổi tiếng hay trào lưu trên mạng xã hội.

09:11 23/8/2025

Đầu tư tiền ảo ‘chui’ rủi ro như đánh bạc, trắng tay trong ít phút

Nuôi mộng làm giàu nhưng nhiều nhà đầu tư thừa nhận việc đầu tư tiền ảo khi chưa được pháp luật công nhận khiến họ có thể mất trắng tài sản trong ít phút.

12:19 14/3/2025

Tài sản của Jack Ma bốc hơi

Tài sản của Jack Ma lao dốc sau khi gã khổng lồ fintech Ant Group công bố kế hoạch mua lại cổ phần. Theo kế hoạch này, định giá của tập đoàn đã giảm đi nhiều.

15:48 12/7/2023

Anh Nguyễn

Tập đoàn Yunfeng tỷ phú Jack Ma cuộc chơi tiền số Jack Ma Bitcoin Tiền mã hóa ETH Bitcoin tiền ảo tiền số

  • Jack Ma

    Jack Ma

    Mã Vân (tên tiếng Anh: Jack Ma) là tỷ phú, doanh nhân thương mại điện tử người Trung Quốc. Ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba, một gia đình của các doanh nghiệp dựa trên Internet rất thành công. Ông là doanh nhân Trung Quốc đại lục đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Forbes (nguồn: Wikipedia)

    Bạn có biết: Năm 1999, trong căn hộ ở Hàng Châu, Jack Ma cùng 17 người bạn thành lập Alibaba với số tiền 60.000 USD. Trước đó, ông là giáo viên dạy tiếng Anh

    • Ngày sinh: 10/9/1964
    • Tổng tài sản: 47.6 tỉ đôla Mỹ (tính đến 11/11/2017 theo Bloomberg)
    • Vợ: Cathy Zhāng Yīng
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.65m

    Website

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

