Trung Quốc vừa trình làng dự án năng lượng 'chưa từng có'

Hệ thống sản xuất điện ngoài khơi mới của Trung Quốc có thể cung cấp đủ cho khoảng 2,67 triệu cư dân đô thị, tiết kiệm hơn nửa triệu tấn than và giảm phát thải 1,3 triệu tấn CO2/năm.

Các tấm chuyển hóa năng lượng mặt trời của dự án HG14. Ảnh: Bộ Xây dựng Trung Quốc.

Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thương mại dự án điện mặt trời ngoài khơi HG14 công suất 1 GW tại thành phố Đông Dinh (tỉnh Sơn Đông), được mô tả là cụm dự án điện ngoài khơi lớn nhất thế giới hiện nay, vượt xa các công trình đang hiện hữu.

Dự án do Guohua Investment, đơn vị thuộc tập đoàn năng lượng nhà nước CHN Energy, phát triển và đã hoàn tất đấu nối toàn công suất vào cuối tháng 12/2025.

Theo các thông tin được công bố, HG14 nằm cách bờ khoảng 8 km, toạ lạc trên vùng nước nông rộng khoảng 1.223 ha với độ sâu 1-4 m.

Magazine cho biết đây là dự án điện mặt trời ngoài khơi với quy mô tính bằng GW đầu tiên của Trung Quốc được thiết kế theo dạng “đóng cọc cố định”.

Đồng thời, đây là dự án đầu tiên được phê duyệt theo khung “quyền sử dụng không gian biển 3D” ở cấp quốc gia của Trung Quốc.

Cấu phần kỹ thuật là điểm khiến dự án này gây chú ý. Toàn bộ nhà máy gồm 2.934 bệ pin thép kích thước khoảng 60 x 35 m, được neo bằng 11.736 cọc thép, nhằm chịu được gió mạnh, sóng, thủy triều và băng biển theo mùa.

Đại diện dự án được CGTN dẫn lời nói cấu trúc “bốn cọc và sàn pin” có thể chịu gió cấp 11 và giúp giảm hơn 10% lượng thép sử dụng.

Trên các bệ thép, dự án lắp hơn 2,3 triệu tấm pin hai mặt n-type công suất 710 W, đặt nghiêng 15 độ. Điều kiện ngoài khơi có thể nâng hiệu suất phát điện thêm 5-15% so với các hệ thống trên bờ nhờ không khí mát hơn và hiệu ứng phản xạ từ mặt nước.

Điện được truyền về bờ bằng hệ thống cáp ngầm 66 kV kết hợp cáp trên bờ và được nâng áp tại trạm 220 kV.

Dự án tích hợp thêm hệ thống lưu trữ 100 MW/200 MWh để hỗ trợ ổn định lưới và tăng độ linh hoạt khi điều độ, trong khi thiết kế truyền tải được mô tả có thể nâng công suất hiệu dụng khoảng 20% và giảm chi phí đơn vị khoảng 15%.

Về sản lượng, nhà máy dự kiến tạo ra khoảng 1,78 TWh mỗi năm và có thể đáp ứng khoảng 60% nhu cầu điện của quận Kenli. CHN Energy cũng công bố ước tính dự án giúp tiết kiệm khoảng 503.800 tấn than tiêu chuẩn và giảm khoảng 1,3447 triệu tấn CO2 mỗi năm.

CHN Energy cho biết dự án góp phần tăng cường an ninh năng lượng khu vực và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp của Trung Quốc. Bên cạnh đó, dự án áp dụng mô hình kết hợp nuôi trồng thủy sản với điện mặt trời, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng không gian biển.

Tổng vốn đầu tư dự án được ghi nhận khoảng 8,1 tỷ nhân dân tệ ( 1,2 tỷ USD ). Việc dự án hoàn tất đấu nối toàn công suất cũng được China Daily đưa tin như một bước tiến trong phát triển năng lượng sạch của Trung Quốc tại khu vực ven biển phía Bắc và khiến các kỹ sư trên khắp thế giới thán phục.