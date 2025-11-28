Giá vàng miếng vượt 154 triệu đồng/lượng

Với mức tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng vào sáng nay (26/11), giá vàng miếng SJC đã tiến về vùng đỉnh lịch sử từng thiết lập được hồi tháng 10 trước đó.

Giá vàng miếng đã tiến rất sát mức đỉnh kỷ lục từng thiết lập được vào hồi tháng 10. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau giai đoạn trầm lắng, giá vàng trong nước đang ghi nhận xu hướng tăng vọt trở lại do tác động của giá vàng thế giới.

Trong phiên giao dịch sáng 26/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được thương hiệu vàng quốc gia giữ chắc chắn ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã ghi nhận xu hướng đi lên một tuần liên tục, với tổng mức tăng hơn 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC, ở mức 154,2 triệu đồng/lượng (bán).

Đáng chú ý, với việc vượt mốc 154 triệu đồng/lượng sáng nay, giá vàng miếng SJC đang tiến nhanh về đỉnh lịch sử từng thiết lập được hồi tháng 10. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 21/10, giá vàng miếng từng leo lên đỉnh 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng. Như vậy so với mức đỉnh này, giá vàng miếng hiện chỉ còn cách chưa tới nửa triệu đồng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VỌT TĂNG MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 149 149 147.3 149 148.3 147.8 148.4 148.4 148.4 150.9 151.4 151.4 152.2 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151 151 151 149.3 151 150.3 149.8 150.4 150.4 150.4 152.9 153.4 154.2

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn trong nước sáng nay. Trong đó, Công ty SJC đã nâng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 800.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 149,7 - 152,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI cũng kéo giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng tăng 400.000 đồng lên vùng 149,8 - 152,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn của Phú Quý tăng vọt nửa triệu đồng, hiện giao dịch tại 150,2 - 153,2 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng thì kéo giá vàng nhẫn 999 tăng 800.000 đồng, lên 152,5 - 154,2 triệu đồng/lượng, và là mức giá giao dịch cao nhất thị trường.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng neo giá vàng nhẫn chắc chắn tại mốc 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng, cũng cao hơn 800.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Xét trong một tuần gần nhất, giá vàng nhẫn trong nước cũng đã tăng xấp xỉ 4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, cũng trong phiên giao dịch ngày 21/10, giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu leo cao nhất thị trường và lập đỉnh lịch sử ở trên 160 triệu đồng/lượng. Khác với vàng miếng, hiện vàng nhẫn vẫn còn cách khá xa mức đỉnh lịch sử từng thiết lập được, tới khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu chịu tác động của giá vàng thế giới.

Tại thị trường Mỹ, giá kim quý giao ngay trong phiên gần nhất đã tăng 30 USD /ounce, lên 4.187 USD /ounce trước khi suy yếu về vùng 4.156 USD /ounce và đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, giá vàng tại khu vực châu Á vẫn đang ghi nhận xu hướng tăng, hiện phổ biến dao động quanh mức 4.187 USD /ounce, tương đương mức tăng ròng 0,6% trong ngày.