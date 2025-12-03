Giá vàng tăng trở lại

Sau cú giảm sâu khỏi mốc lịch sử 155 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng sáng 3/12 đã bật tăng trở lại, tiến gần vùng giá quan trọng này.

Giá vàng miếng SJC hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch sáng 3/12. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng nay (3/12), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 152,8 - 154,8 triệu đồng/lượng, tăng đồng loạt 300.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán so với phiên liền trước. Đây là nhịp hồi nhẹ sau đợt điều chỉnh mạnh liền trước.

Cụ thể, chỉ trong ngày 2/12, vàng miếng đã chứng kiến một cú giảm tới gần 1 triệu đồng/lượng. So với đỉnh lịch sử 155,7 triệu đồng/lượng lập trong phiên 1/12, giá bán ra hiện thấp hơn khoảng 1 triệu đồng nhưng vẫn neo ở vùng cao.

Không chỉ SJC, loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm, đưa giá vàng miếng về mức tương đồng, ở mức bán ra sát 155 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC HỒI PHỤC DẦN VỀ ĐỈNH LỊCH SỬ Nguồn: SJC. Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.8 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.8

Điều đáng chú ý là các biến động mạnh chỉ ghi nhận ở vàng miếng. Vàng nhẫn giữ sự ổn định hiếm hoi trong sáng 3/12. Cụ thể, SJC giữ giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 150,3 - 152,8 triệu đồng/lượng; DOJI và Phú Quý cũng niêm yết quanh 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng.

Ngược dòng thị trường, một số doanh nghiệp như Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh tăng mạnh giá vàng nhẫn. Mi Hồng dẫn đầu mức tăng với biên độ 600.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng ở chiều bán, đưa giá giao dịch lên 153,3 - 154,8 triệu đồng/lượng - mức tương đương giá vàng miếng của SJC. Hai doanh nghiệp còn lại tăng khoảng nửa triệu đồng mỗi lượng, hiện bán ra ở 154,5 triệu đồng/lượng.

Nhịp phục hồi của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục đi lên. Kim loại quý đã tăng thêm gần 20 USD (+0,4%) lên mức 4.221 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), vàng thế giới tương đương khoảng 134,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 20 triệu đồng.