Giá vàng 'cheo leo trên đỉnh'

Dù biến động đi ngang trong phiên giao dịch sáng 4/12, mặt bằng chung giá vàng trong nước vẫn đang neo ở vùng đỉnh lịch sử trên 154 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giữ xu hướng đi ngang trong phiên giao dịch sáng 4/12. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng nay (4/12), giá vàng trong nước bất ngờ “tĩnh lặng” khi đồng loạt đi ngang ở vùng giá chốt phiên liền trước đối với cả mặt hàng vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng tiếp tục giữ giá bán vàng miếng ở mức 154,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp này neo quanh vùng 152,5-153,3 triệu đồng/lượng.

Đà đi ngang của vàng miếng diễn ra trong bối cảnh mặt hàng này trước đó đã liên tục tăng mạnh trong gần nửa tháng qua.

Tính trong tuần gần nhất, giá vàng miếng từng lập đỉnh lịch sử ở 155,7 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch đầu tháng 12. Dù so với mức lịch sử này, giá vàng miếng hiện đã thấp hơn 1 triệu đồng/lượng, nhưng đây vẫn là vùng giá cao nhất vàng miếng trong nước ghi nhận được.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng đã tăng hơn 70 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 83%, thuộc nhóm tài sản tăng giá mạnh nhất giai đoạn này.

GIÁ VÀNG MIẾNG VẪN GIAO DỊCH Ở VÙNG ĐỈNH LỊCH SỬ Nguồn: SJC. Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 152.5 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 154.5

Ngoài vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận xu hướng đi ngang ở vùng giá cao sáng nay.

Công ty SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 150 - 152,5 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng; Công ty Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn 999 ở 153 - 154,5 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường hiện tại.

Tại khu vực phía Bắc, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn khoảng 200.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước, hiện neo tại vùng 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng.

Dù cùng ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong nửa tháng qua, đà tăng của vàng nhẫn lại yếu hơn vàng miếng. So với đỉnh lịch sử mà vàng nhẫn của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu ghi nhận được trong phiên giao dịch 21/10 ở trên 160 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn hiện vẫn cách đỉnh lịch sử 7 triệu đồng.

Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn trong nước cũng đã tăng tới hơn 69 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 82%.

Trên thị trường thế giới, kim loại quý cũng đang trên đà suy yếu khi giảm nhẹ gần 10 USD (-0,2%) so với giá mở cửa, để giao dịch quanh mức 4.195 USD /ounce. Ở mức giá này, vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.