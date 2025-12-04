Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng 'cheo leo trên đỉnh'

  • Thứ năm, 4/12/2025 10:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù biến động đi ngang trong phiên giao dịch sáng 4/12, mặt bằng chung giá vàng trong nước vẫn đang neo ở vùng đỉnh lịch sử trên 154 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giữ xu hướng đi ngang trong phiên giao dịch sáng 4/12. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng nay (4/12), giá vàng trong nước bất ngờ “tĩnh lặng” khi đồng loạt đi ngang ở vùng giá chốt phiên liền trước đối với cả mặt hàng vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng tiếp tục giữ giá bán vàng miếng ở mức 154,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp này neo quanh vùng 152,5-153,3 triệu đồng/lượng.

Đà đi ngang của vàng miếng diễn ra trong bối cảnh mặt hàng này trước đó đã liên tục tăng mạnh trong gần nửa tháng qua.

Tính trong tuần gần nhất, giá vàng miếng từng lập đỉnh lịch sử ở 155,7 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch đầu tháng 12. Dù so với mức lịch sử này, giá vàng miếng hiện đã thấp hơn 1 triệu đồng/lượng, nhưng đây vẫn là vùng giá cao nhất vàng miếng trong nước ghi nhận được.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng đã tăng hơn 70 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 83%, thuộc nhóm tài sản tăng giá mạnh nhất giai đoạn này.

GIÁ VÀNG MIẾNG VẪN GIAO DỊCH Ở VÙNG ĐỈNH LỊCH SỬ
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 152.5
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 154.5

Ngoài vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận xu hướng đi ngang ở vùng giá cao sáng nay.

Công ty SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 150 - 152,5 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng; Công ty Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn 999 ở 153 - 154,5 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường hiện tại.

Tại khu vực phía Bắc, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn khoảng 200.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước, hiện neo tại vùng 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng.

Dù cùng ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong nửa tháng qua, đà tăng của vàng nhẫn lại yếu hơn vàng miếng. So với đỉnh lịch sử mà vàng nhẫn của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu ghi nhận được trong phiên giao dịch 21/10 ở trên 160 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn hiện vẫn cách đỉnh lịch sử 7 triệu đồng.

Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn trong nước cũng đã tăng tới hơn 69 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 82%.

Trên thị trường thế giới, kim loại quý cũng đang trên đà suy yếu khi giảm nhẹ gần 10 USD (-0,2%) so với giá mở cửa, để giao dịch quanh mức 4.195 USD/ounce. Ở mức giá này, vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng tăng trở lại

Sau cú giảm sâu khỏi mốc lịch sử 155 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng sáng 3/12 đã bật tăng trở lại, tiến gần vùng giá quan trọng này.

26:1574 hôm qua

Giá vàng miếng giảm mất mốc 155 triệu đồng/lượng

Với mức giảm hơn nửa triệu đồng/lượng sáng nay, giá vàng miếng SJC đã chính thức lùi sâu khỏi mốc 155 triệu đồng/lượng.

10:28 2/12/2025

Lần đầu tiên giá vàng miếng SJC vượt 155 triệu đồng/lượng

Thị trường sáng 1/12 chứng kiến cú “nhảy vọt” mới của vàng miếng SJC, biên độ tăng 300.000 đồng để kéo giá bán vượt 155 triệu đồng/lượng - cột mốc chưa từng xuất hiện trước đây.

09:30 1/12/2025

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng vàng nhẫn SJC PNJ Phú Quý Bảo Tín Minh Châu vàng miếng SJC

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang the gioi tang bat ngo hinh anh

Giá vàng thế giới tăng bất ngờ

09:36 29/11/2025 09:36 29/11/2025

0

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần khi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới càng thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn.

Pho Wall nang ky vong voi gia vang hinh anh

Phố Wall nâng kỳ vọng với giá vàng

12:31 30/11/2025 12:31 30/11/2025

0

Các nhà phân tích cho rằng lực mua đang chiếm ưu thế khi thị trường kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất, trong khi đồng USD suy yếu mở ra dư địa mới với giá vàng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý