Vàng nhẫn gây chú ý

  • Chủ nhật, 7/12/2025 10:00 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Sáng nay (7/12), giá vàng miếng SJC ở mốc 154,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng từ 700.000 - 1,2 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,7 - 154,2 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng; hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 153 - 154,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng từ 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Vàng nhẫn Phú Quý, Doji niêm yết 150 - 153 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng nhẫn có thời điểm bằng hoặc cao hơn vàng SJC. Hồi giữa tháng 10, vàng nhẫn có thương hiệu còn lập kỷ lục 160 triệu đồng/lượng trong khi vàng miếng chỉ lập kỷ lục hơn 155 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.196 USD/ounce, đứng im so với sáng qua. Nhiều dự báo giá vàng vẫn tiếp tục tăng mạnh trong tháng 12 này.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.151 đồng/USD.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.138 - 26.408 đồng/USD (mua - bán). Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).

Tiền Phong

