Giá vàng tăng nhẹ đầu tuần

  • Thứ hai, 8/12/2025 10:02 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Giá vàng miếng bất ngờ tăng thêm 300.000 đồng, vọt lên mức 154,5 triệu/lượng. Diễn biến tăng giá lan rộng khắp các thương hiệu lớn, khiến thị trường vàng trong nước sôi động hơn.

Giá vàng miếng trong nước bật tăng lên vùng cao mới trong phiên giao dịch sáng 8/12. Ảnh: Châu Dương.

Không khí giao dịch vàng trong sáng nay (8/12) sôi động hơn khi các thương hiệu lớn đồng loạt đẩy giá, tạo nên một phiên mở màn đầy kịch tính cho thị trường.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng được niêm yết ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước.

Hiệu ứng tăng giá nhanh chóng lan rộng sang CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... khi các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng gần nửa triệu đồng/lượng, kéo mặt bằng giá chung tiến thẳng lên mốc 154,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đảo chiều mạnh của vàng miếng diễn ra ngay sau khi giá từng rơi xuống đáy tuần ở 153,8 triệu đồng/lượng vào phiên ngày 4/12. Dù vậy, so với đầu tuần trước, vàng miếng hiện vẫn thấp hơn gần 500.000 đồng/lượng.

Trái với sự bứt tốc của vàng miếng, vàng nhẫn sáng nay lại gần như đứng yên tại nhiều thương hiệu. SJC giữ nguyên giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 149,5 - 152 triệu đồng/lượng. DOJI và Phú Quý cùng niêm yết mức 150 - 153 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC TIẾP ĐÀ TĂNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 154.5

Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải neo tại 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Trong khi đó, Mi Hồng tiếp tục thiết lập mặt bằng giá cao nhất thị trường, giao dịch ở 153,2 - 154,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng mở cửa tuần mới tại mức 4.198 USD/ounce, tăng nhẹ so với cuối tuần trước. Sau nhịp suy yếu vào cuối tuần, vàng nhanh chóng phục hồi khi đồng USD hạ nhiệt, chỉ số USD Index giảm sâu dưới mốc 99 điểm.

Theo giới phân tích, đà tăng của vàng vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh chỉ số USD Index và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cùng duy trì ở mức thấp. Điều này phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục hạ lãi suất ngay trong tháng này. Khảo sát của Reuters cho thấy thị trường đang nghiêng về kịch bản lãi suất giảm xuống mức 3,125% vào cuối năm 2026.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi (chưa gồm thuế, phí) tương đương khoảng 134 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

Đọc tiếp

