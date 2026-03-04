Cô gái bức xúc, tố bị quấy rối khi tham gia đấu vật giải hội làng

Một cô gái tham gia thi vật tại lễ hội dịp Tết Nguyên đán 2026 cho biết cô gặp phải những hành vi thiếu tôn trọng sau khi các video thi đấu lan truyền trên mạng.

Hình ảnh của nhân vật nữ ở giải đấu vật.

Tối 3/3, một tài khoản mạng xã hội mang tên K.L đăng tải bài viết cho biết bản thân bị quấy rối sau khi tham gia thi đấu vật tại một lễ hội truyền thống địa phương trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Nội dung chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo bài đăng, thời gian gần đây một số video ghi lại phần thi đấu của cô được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều lượt xem cũng như bình luận. K.L cho biết cô cảm thấy vui khi hoạt động thi đấu nhận được sự quan tâm của khán giả và cho rằng đây là dịp để góp phần quảng bá hình ảnh hội làng.

Tuy nhiên, cô cho rằng bên cạnh sự ủng hộ, mình cũng phải đối mặt với nhiều bình luận thiếu thiện chí. K.L phản ánh một số cá nhân được cho là đã quay và cắt ghép những góc máy nhạy cảm từ các video thi đấu rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem, kèm theo đó là các bình luận mang tính khiếm nhã.

Cô cũng cho biết sau buổi thi đấu có một người trong ê-kíp quay phim được cho là đã xin chụp ảnh chung và có hành vi đụng chạm khiến cô cảm thấy không thoải mái. Theo lời kể của nhân vật, sau đó người này còn nhắn tin với nội dung bị cô cho là phản cảm.

“Ở thời điểm đó mình chưa kịp phản ứng vì nghĩ họ vô tình. Sau đó người này nhắn tin yêu cầu mình mặc đồ ren, một yêu cầu mà mình cho là thiếu tôn trọng”, K.L viết trên trang cá nhân.

Cô khẳng định việc tham gia thi đấu vật tại lễ hội xuất phát từ tinh thần thể thao và mong muốn góp phần lan tỏa nét văn hóa truyền thống. Theo chia sẻ, việc lên tiếng lần này không nhằm công kích cá nhân nào mà nhằm bảo vệ bản thân và kêu gọi sự tôn trọng đối với các vận động viên nữ.

Phóng viên Tri Thức - Znews đã liên hệ với nhân vật để xác minh thêm thông tin liên quan đến sự việc, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi.