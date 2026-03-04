Quyết định gây ngỡ ngàng của MU

Bất chấp những lo ngại ở tuyến giữa, MU xác định tiền vệ cánh trái là mục tiêu ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

MU quyết định đầu tư vào cánh trái.

Trong 3 năm qua, đội chủ sân Old Trafford lần lượt chia tay Anthony Elanga và Alejandro Garnacho. Marcus Rashford cùng Jadon Sancho cũng rời đội theo dạng cho mượn và khả năng khó quay trở lại. Barcelona được cho là sẽ mua đứt Rashford, trong khi Sancho sẽ rời CLB khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6.

Hiện tại, HLV Michael Carrick buộc phải sử dụng Matheus Cunha ở hành lang trái sau khi Patrick Dorgu chấn thương gân kheo và nghỉ thi đấu tới 10 tuần. Dorgu vốn là hậu vệ trái, nhưng cả 3 bàn thắng cho MU đều đến khi được đẩy lên đá cánh. Trong bối cảnh thiếu phương án thuần vị trí này, Cunha trở thành lựa chọn khả dĩ nhất.

Bryan Mbeumo và Amad Diallo đều thuận chân trái song sở trường chạy cánh phải. Carrick thừa nhận ông sẽ tham gia vào kế hoạch tuyển mộ, bất kể có được bổ nhiệm chính thức hay không.

"Chúng tôi luôn tìm cách hoàn thiện đội hình và tạo sự cân bằng tốt nhất", cựu tiền vệ người Anh nói. "Matheus chơi tốt ở biên, gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Amad cũng có thể đảm nhiệm vai trò đó. Chúng tôi có những phương án linh hoạt".

Dù thị trường chuyển nhượng chưa mở cửa, định hướng của MU cho thấy họ muốn tăng cường sức mạnh bên cánh trái để tạo thêm chiều sâu và sự biến hóa cho hàng công mùa tới. Kế hoạch ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến ngân sách của "Quỷ đỏ" trong việc tăng cường khu trung tuyến.

