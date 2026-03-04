Huyền thoại Colombia thách thức Ronaldo

Huyền thoại Colombia, thủ môn Rene Higuita, vừa gửi thông điệp cứng rắn tới siêu sao Cristiano Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha.

Huyền thoại Colombia, Higuita, thách thức Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Bồ Đào Nha của Ronaldo chung bảng K với Colombia, Uzbekistan và một đối thủ chưa xác định tại World Cup 2026. Ngay từ thời điểm này, bầu không khí đã trở nên căng thẳng khi huyền thoại Higuita tỏ ra háo hức trước màn đọ tài giữa đội tuyển nước nhà và Ronaldo trên đất Mỹ.

Trong một sự kiện của tuyển Colombia hôm 3/3, ông Higuita không ngần ngại nhắc đến Ronaldo khi được hỏi về cách khắc chế siêu sao đang khoác áo Al Nassr. Thay vì những phát biểu xã giao, Higuita tuyên bố ngắn gọn: “Chúng tôi sẽ chăm sóc anh ta".

Phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, được xem như lời tuyên chiến trước trận cầu tâm điểm bảng K giữa Bồ Đào Nha và Colombia. Cuộc đọ sức dự kiến diễn ra ngày 27/6 tại sân Hard Rock (Miami, Mỹ).

Higuita, 59 tuổi, là huyền thoại bóng đá Colombia, nổi tiếng với pha cứu thua kiểu “bọ cạp” trứ danh trong trận giao hữu với tuyển Anh tại Wembley năm 1995.

Higuita (bìa phải) trong một trận giao hữu vào năm 2023.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Colombia sắp tới còn là màn tái ngộ giữa Ronaldo và James Rodriguez, những người đồng đội cũ tại Real Madrid. Từng phối hợp ăn ý tại sân Bernabeu, giờ đây cả hai sẽ đứng ở hai chiến tuyến.

Với Ronaldo, World Cup 2026 có thể là giải đấu lớn cuối cùng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tiền đạo 41 tuổi này vẫn duy trì thể trạng đáng nể và luôn khao khát nâng cúp vàng World Cup trước khi giải nghệ.

