Anh Thơ chia sẻ hình ảnh sau màn so tài ở sới vật Bắc Ninh

  • Thứ năm, 26/2/2026 17:15 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Nữ đô vật Anh Thơ khiến người hâm mộ không khỏi xót xa khi chia sẻ hình ảnh cơ thể bầm tím sau quá trình thi đấu ở các giải hội làng.

Anh Tho anh 1

Cơ thể Anh Thơ chịu nhiều vết bầm sau các giải hội làng.

Trên trang cá nhân, cô đăng tải loạt ảnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Nghỉ, không vật nữa", thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau ít giờ. Trong những bức hình được đăng tải, Anh Thơ xuất hiện với nhiều vết bầm rõ rệt ở vai, đùi và tay.

Đó hệ quả của những pha va chạm mạnh trên sàn đấu. Các dấu tích chằng chịt phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của bộ môn vật, khi các vận động viên thường xuyên phải đánh đổi bằng mồ hôi, thậm chí là chấn thương.

Hôm 24/2, cô có màn so tài trên sới vật hội làng 2026. Sau 2 hiệp đấu với nhiều pha mãn nhãn, Anh Thơ giành chiến thắng trước "Quỷ lùn" Đào Hồng Sơn sau một pha quăng ngược đối thủ đầy uy lực trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả.

Anh Thơ (sinh năm 2002, Bắc Ninh) gây chú ý với những màn thi đấu tại lễ hội truyền thống ở tỉnh Bắc Ninh. Cô có gương mặt ưa nhìn, chiều cao nổi bật 1,72 m, lợi thế trong các môn thể thao như đô vật và bóng chuyền.

Một năm sau thời điểm viral khắp mạng xã hội, Anh Thơ cho biết cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều. Cô được biết đến nhiều hơn, có thêm cơ hội giao lưu, hợp tác và nhận được rất nhiều tin nhắn động viên.

Trên trang cá nhân, Anh Thơ thường xuyên đăng tải những hình ảnh gợi cảm, cá tính. Cô cho biết đó vốn là con người mình từ trước đến nay, chỉ khác là khi được nhiều người biết đến, cô tự tin thể hiện bản thân hơn.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Anh Thơ Bắc Ninh Anh Thơ

