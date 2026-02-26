Tiếng la ó và sự thật nghiệt ngã với Cavani

Bị la ó tại Boca Juniors và được Oscar Ruggeri khuyên giải nghệ, Edinson Cavani đang đứng trước quyết định khó khăn nhất của đời cầu thủ.

Cavani không nợ ai, nhưng còn nợ chính mình một quyết định

Cuối tuần qua, trên khán đài La Bombonera, một bộ phận CĐV của Boca Juniors huýt sáo khi Edinson Cavani chạm bóng. Hình ảnh ấy đủ khiến người yêu bóng đá chùng xuống. Cavani, người từng gieo nỗi ám ảnh cho các hàng thủ châu Âu, từng là biểu tượng của sự bền bỉ và khát khao, giờ đây phải đối diện ánh mắt nghi ngờ từ chính khán đài đội nhà.

Ở tuổi 39, anh không còn là cỗ máy săn bàn của những năm tháng đỉnh cao. Mùa 2025, Cavani chỉ ghi 5 bàn. Từ đầu năm 2026, anh mới ra sân hai trận vì chấn thương.Kể từ tháng 2/2023, Cavani gặp 13 chấn thương khác nhau và bỏ lỡ 36 trận. Với một tiền đạo sống nhờ nhịp chạy và sự bùng nổ trong từng pha di chuyển, cơ thể xuống dốc đồng nghĩa với việc bản năng cũng bị bào mòn.

Oscar Ruggeri, nhà vô địch World Cup 1986, nói thẳng: Cavani nên dừng lại. Ông bảo mình “đau” khi thấy một ngôi sao lớn bị la ó. Ông nhấn mạnh cơ thể đang gửi tín hiệu. Đó không phải lời chê bai. Đó là sự thấu hiểu của một người từng đi qua con đường ấy.

Cavani từng tuyên bố giải nghệ vào tháng 12 năm ngoái, khép lại 20 năm sự nghiệp với 458 bàn thắng và 24 danh hiệu. Nhưng rồi anh lại tiếp tục. Có thể vì còn khát khao. Có thể vì chưa muốn kết thúc câu chuyện theo cách lặng lẽ.

Vấn đề không nằm ở vài bàn thắng nữa. Cavani không cần thêm con số để làm dày hồ sơ. Anh từng vô địch Ligue 1, từng vào chung kết Champions League, từng ghi những bàn thắng quan trọng cho Manchester United trong giai đoạn khó khăn. Anh không nợ ai điều gì.

Khi thời gian không còn đứng về phía Cavani, anh phải dừng lại.

Nhưng bóng đá Argentina khắc nghiệt hơn nhiều so với ký ức châu Âu. Ở đó, khán đài không sống bằng hoài niệm. Họ đòi hỏi hiện tại. Một pha bỏ lỡ là đủ để biến huyền thoại thành mục tiêu chỉ trích.

Ruggeri nói một câu đáng suy nghĩ: “Anh ấy không nợ ai”. Đúng vậy. Nhưng Cavani có lẽ vẫn còn nợ chính mình một quyết định. Dừng lại khi vẫn còn sự tôn trọng. Hay tiếp tục cho đến khi cơ thể không cho phép nữa?

Zlatan Ibrahimovic từng chơi tới 41 tuổi. Nhưng mỗi cầu thủ có một nhịp sinh học khác nhau. Sự bền bỉ của Ibrahimovic không phải thước đo cho mọi người. Cavani từng sống bằng năng lượng, bằng những pha pressing không biết mệt, bằng khát vọng giành từng mét cỏ. Khi năng lượng ấy không còn, hình ảnh cũng phai nhạt theo.

Có lẽ điều khiến người ta buồn nhất không phải là phong độ sa sút. Mà là cảm giác một tượng đài đang bị thời gian kéo xuống khỏi bệ đỡ.

Cavani từng là biểu tượng của sự chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu. Anh không phải kiểu ngôi sao ồn ào. Anh ghi bàn và rời đi trong im lặng. Nhưng giờ đây, sự im lặng ấy mang màu sắc khác. Nó là khoảng lặng trước một quyết định lớn.

Với Cavani, ký ức ấy đã đủ đầy. Và có lẽ, đã đến lúc để tiếng vỗ tay thay thế tiếng la ó.

Bóng đá không cho ai đặc quyền bất tử. Sân cỏ luôn thay đổi. Thế hệ mới xuất hiện, nhanh hơn, khỏe hơn. Những người cũ chỉ có thể ở lại nếu cơ thể cho phép. Khi cơ thể nói “đủ rồi”, điều dũng cảm nhất đôi khi là lắng nghe.

Cavani đang đứng trước ngã rẽ cuối cùng. Không phải giữa Boca và một CLB khác. Mà giữa quá khứ và tương lai. Giữa khát vọng tiếp tục và sự chấp nhận điểm dừng.

Một huyền thoại không được đo bằng cách anh rời đi muộn hay sớm. Anh được đo bằng ký ức mà người ta giữ lại.

