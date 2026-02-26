Đoạn kết buồn của Cavani

Ở tuổi 39, Edinson Cavani đối mặt áp lực lớn tại Boca Juniors khi phong độ sa sút và một huyền thoại Argentina công khai kêu gọi anh treo giày.

Cavani bị chính cổ động viên Boca Juniors la ó. Ảnh: Reuters.

Edinson Cavani đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi khoác áo Boca Juniors. Tiền đạo người Uruguay bị cổ động viên la ó trong trận đá chính đầu tiên kể từ tháng 9, khi Boca hòa 0-0 trước Racing Club. Sau đó, anh không được đăng ký thi đấu ở trận cúp gặp Gimnasia Chivilcoy.

Gia nhập Boca từ tháng 8/2023, Cavani là thành viên nhóm thủ lĩnh của đội. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của cựu ngôi sao Manchester United giảm rõ rệt. Mùa 2025, anh ghi 5 bàn, chỉ bằng 1/4 thành tích năm 2024. Bước sang năm 2026 còn tệ hơn, Cavani mới ra sân 2 trận do chấn thương.

Oscar Ruggeri, nhà vô địch World Cup 1986 cùng Argentina và từng giành chức vô địch quốc nội với Boca, cho rằng Cavani nên treo giày. "Cậu ấy phải dừng lại", Ruggeri nói với Marca, "Thật tội lỗi khi một ngôi sao như vậy bị la ó, nhất là khi nhìn vào sự nghiệp đồ sộ mà cậu ấy có".

Ruggeri thừa nhận không thân thiết với Cavani nhưng cảm thấy đau lòng khi chứng kiến tình cảnh hiện tại. Theo ông, việc thi đấu ở Argentina khi gần 40 tuổi là rất khắc nghiệt. Ông tin Cavani chưa giải nghệ vì vẫn muốn xoay chuyển tình thế và ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu.

Chấn thương là vấn đề lớn của Cavani trong những năm cuối sự nghiệp. Từ tháng 2/2023, anh dính 13 chấn thương theo dữ liệu Transfermarkt, bỏ lỡ 36 trận đấu. Gần đây nhất, Cavani gặp vấn đề ở lưng dưới nhưng vẫn vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Platense.

Tháng 12 vừa qua, Cavani tuyên bố giải nghệ, khép lại 20 năm sự nghiệp với 458 bàn thắng cho CLB và đội tuyển. Tuy nhiên, tiền đạo 39 tuổi dường như chưa thực sự dừng lại. Dù giành 24 danh hiệu, phần lớn trong giai đoạn khoác áo PSG, Cavani vẫn khát khao tiếp tục thi đấu.

Hiện tại, câu hỏi đặt ra không còn là quá khứ huy hoàng, mà là liệu cơ thể và phong độ có cho phép anh tiếp tục hay không.

