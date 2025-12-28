Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cavani giải nghệ

  Chủ nhật, 28/12/2025 18:44 (GMT+7)
Hôm 28/12, tiền đạo Edinson Cavani tuyên bố từ giã sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, đánh dấu kết thúc hành trình lẫy lừng của mình.

Sự nghiệp huy hoàng của Cavani khép lại, nhưng di sản anh để lại tại các sân cỏ sẽ mãi được ghi nhớ.

Cavani công bố thông tin qua bài đăng trên Instagram cá nhân, khiến người hâm mộ trên toàn thế giới không khỏi bồi hồi. Trong bài thông báo, Cavani bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, đồng đội, và các CĐV đã đồng hành cùng anh suốt sự nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ.

"Đây là quyết định không dễ dàng, nhưng tôi cảm thấy đến lúc treo giày sau hành trình đầy ý nghĩa tại Boca Juniors, nơi tôi đã tìm thấy niềm vui và đam mê cuối cùng trong sự nghiệp", chân sút 38 tuổi viết.

Cavani cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ bóng đá dưới vai trò khác, dù chưa tiết lộ cụ thể. "El Matador" gia nhập Boca Juniors vào năm 2024 sau khi rời Manchester United, và nhanh chóng trở thành biểu tượng tại sân Bombonera.

Trước đó, anh từng ghi dấu ấn tại Napoli, Paris Saint-Germain,nơi anh giành 6 Ligue 1 và một lần vào chung kết Champions League). Ở đội tuyển Uruguay, Cavani ghi 58 bàn thắng trong 136 trận quốc tế.

Cavani anh 1

Cavani từng được CĐV MU yêu mến.

Với thông báo chính thức giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp tại Boca Juniors ở tuổi 38, Cavani khép lại hành trình đáng tự hào, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Sự nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ của “El Matador” là minh chứng cho tài năng, sự cống hiến và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ. Anh nổi bật với sự ổn định và hiệu quả, đặc biệt trong vai trò tiền đạo cắm toàn diện, từ ghi bàn, kiến tạo và pressing không mệt mỏi.

Dù đôi khi bị lu mờ bởi những siêu sao như Zlatan Ibrahimović tại PSG hay Cristiano Ronaldo tại Manchester United, "El Matador" không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là hình mẫu về đạo đức nghề nghiệp.

Tường Linh

Cavani Boca Juniors

