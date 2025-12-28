Duran ăn chơi sa đọa, bít cửa trở lại Al Nassr

Jhon Duran, tiền đạo đang chơi dưới dạng cho mượn tại Fenerbahçe từ Al Nassr, đối mặt với cáo buộc sống sa đọa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bức ảnh gây tranh cãi của Duran.

Sau khi các hình ảnh và tin đồn Duran ôm ấp hai người phụ nữ lạ lan truyền trên mạng xã hội, ban lãnh đạo Al Nassr và Fenerbahçe đều rất không hài lòng với thái độ của cầu thủ.

Trước đó, một nguồn tin thân cận với Al Nassr tiết lộ ban lãnh đạo CLB không hài lòng với phong độ và lối sống cá nhân của Duran. Đó là lý do chỉ sáu tháng sau bản hợp đồng đình đám từ Aston Villa tới Al Nassr, chân sút trẻ người Colombia phải rời đi để gia nhập Fenerbahce theo dạng cho mượn.

Theo nhiều nguồn tin, Duran không chỉ chịu áp lực từ sự cạnh tranh khốc liệt về chuyên môn, mà còn gặp khó vì Ronaldo không hài lòng với sự thiếu chuyên nghiệp và lối sống có phần phóng túng của Duran.

Việc Duran bất ngờ rời đi dù ghi tới 12 bàn sau 18 trận tại Saudi Pro League mùa trước cho thấy vấn đề nằm ở lối sống hậu trường của cầu thủ này.

Các nguồn tin thân cận với Al Nassr cho biết với những hành vi ngoài sân cỏ của Duran, bao gồm những buổi tiệc tùng công khai thời gian qua, anh không còn cơ hội trở lại Al Nassr khi hợp đồng cho mượn kết thúc vào mùa hè 2026.

Osimhen lập siêu phẩm đánh đầu Rạng sáng 28/12, Victor Osimhen ghi bàn từ đánh đầu đẹp mắt giúp Nigeria thắng Tunisia 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng C CAN Cup 2025.