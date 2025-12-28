Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Duran ăn chơi sa đọa, bít cửa trở lại Al Nassr

  • Chủ nhật, 28/12/2025 18:09 (GMT+7)
  • 18:09 28/12/2025

Jhon Duran, tiền đạo đang chơi dưới dạng cho mượn tại Fenerbahçe từ Al Nassr, đối mặt với cáo buộc sống sa đọa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bức ảnh gây tranh cãi của Duran.

Sau khi các hình ảnh và tin đồn Duran ôm ấp hai người phụ nữ lạ lan truyền trên mạng xã hội, ban lãnh đạo Al Nassr và Fenerbahçe đều rất không hài lòng với thái độ của cầu thủ.

Trước đó, một nguồn tin thân cận với Al Nassr tiết lộ ban lãnh đạo CLB không hài lòng với phong độ và lối sống cá nhân của Duran. Đó là lý do chỉ sáu tháng sau bản hợp đồng đình đám từ Aston Villa tới Al Nassr, chân sút trẻ người Colombia phải rời đi để gia nhập Fenerbahce theo dạng cho mượn.

Theo nhiều nguồn tin, Duran không chỉ chịu áp lực từ sự cạnh tranh khốc liệt về chuyên môn, mà còn gặp khó vì Ronaldo không hài lòng với sự thiếu chuyên nghiệp và lối sống có phần phóng túng của Duran.

Việc Duran bất ngờ rời đi dù ghi tới 12 bàn sau 18 trận tại Saudi Pro League mùa trước cho thấy vấn đề nằm ở lối sống hậu trường của cầu thủ này.

Các nguồn tin thân cận với Al Nassr cho biết với những hành vi ngoài sân cỏ của Duran, bao gồm những buổi tiệc tùng công khai thời gian qua, anh không còn cơ hội trở lại Al Nassr khi hợp đồng cho mượn kết thúc vào mùa hè 2026.

Osimhen lập siêu phẩm đánh đầu Rạng sáng 28/12, Victor Osimhen ghi bàn từ đánh đầu đẹp mắt giúp Nigeria thắng Tunisia 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng C CAN Cup 2025.

Tân HLV Indonesia nhận lương gấp đôi ông Kim Sang-sik

Ông John Herdman được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia với mức lương lên đến 40.000 USD mỗi tháng.

29:1743 hôm qua

Vì sao Asensio là 'báu vật' mới của Fenerbahçe?

Sáu tháng đủ để Marco Asensio chuyển mình từ bản hợp đồng gây tò mò thành trụ cột không thể thay thế tại Fenerbahçe.

34:2054 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Jhon Duran Al Nassr

    Đọc tiếp

    Su that nga ngua vu Neves gia nhap MU hinh anh

    Sự thật ngã ngửa vụ Neves gia nhập MU

    42 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    MU có kế hoạch tăng cường tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, cùng thời điểm Ruben Neves được đồn đoán cập bến Old Trafford.

    Flamengo ra toi hau thu cho Filipe Luis hinh anh

    Flamengo ra tối hậu thư cho Filipe Luis

    43 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    Flamengo bật đồng hồ đếm ngược. Gia hạn với Filipe Luis giờ không còn là câu chuyện công lao, mà là phép thử về quyền lực, tiền bạc và tầm nhìn dài hạn của CLB lớn nhất Brazil.

    Khi Algeria co mot Zidane dung sau hang thu hinh anh

    Khi Algeria có một Zidane đứng sau hàng thủ

    43 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    Algeria thắng Burkina Faso 1-0 để vào vòng 1/8 AFCON. Đó không chỉ là chiến thắng của Mahrez, mà còn là lời khẳng định thầm lặng từ Luca Zidane trong khung gỗ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý