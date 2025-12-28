Vì sao Asensio là 'báu vật' mới của Fenerbahçe?

Sáu tháng đủ để Marco Asensio chuyển mình từ bản hợp đồng gây tò mò thành trụ cột không thể thay thế tại Fenerbahçe.

Sáu tháng đủ để Marco Asensio chuyển mình từ bản hợp đồng gây tò mò thành trụ cột không thể thay thế tại Fenerbahçe.

Khi những lời đề nghị bắt đầu gõ cửa, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đưa ra một thông điệp: anh là người của hiện tại và cả tương lai.

Từ ngôi sao thất lạc đến thủ lĩnh trên sân cỏ Istanbul

Không ai ngờ hành trình tại Super Lig lại mở ra chương mới rực rỡ cho Marco Asensio. Sau nhiều mùa bị lu mờ ở châu Âu đỉnh cao, tiền vệ người Tây Ban Nha đến Fenerbahçe trong ánh nhìn hoài nghi. Sáu tháng sau, anh là một trong những ngoại binh hay nhất giải.

Chín bàn thắng, 14 lần góp dấu giày vào bàn thắng sau 19 trận. Những con số không chỉ phản ánh phong độ, mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng. Asensio không đơn thuần là cầu thủ ghi bàn. Anh điều tiết nhịp chơi, kết nối các tuyến và là điểm tựa cho những khoảnh khắc quyết định.

HLV Domenico Tedesco hiểu rất rõ điều đó. Trong báo cáo gửi ban lãnh đạo, ông gạch chân hai cái tên phải giữ bằng mọi giá: Asensio và Milan Skriniar. Một người giữ nhịp cho hàng công, một người làm trụ cột phòng ngự. Đó là trục sống của đội bóng đang dẫn đầu cuộc đua tại Super Lig.

“Không thể chuyển nhượng”

Thị trường bắt đầu xôn xao. Atletico Madrid và Villarreal được cho là quan tâm. Những cuộc gọi, những tín hiệu hậu trường. Nhưng Fenerbahçe đóng sập mọi cánh cửa. Thông điệp rất rõ: Asensio là “lằn ranh đỏ”.

Trong bối cảnh bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ thường bị xem là bến đỗ tạm thời, quyết định này mang ý nghĩa lớn. Nó cho thấy Fenerbahçe không muốn bán giấc mơ. Họ muốn xây dựng nó.

Asensio là "bất khả xâm phạm" ở Fenerbahçe.

Giữ Asensio không chỉ là giữ một cầu thủ giỏi. Đó là giữ biểu tượng cho tham vọng trở lại đỉnh cao châu Âu. Anh là gương mặt đại diện cho thế hệ ngoại binh mới, đến để nâng tầm giải đấu chứ không chỉ dưỡng già.

Ở chiều ngược lại, CLB vẫn tính toán cho tương lai hàng công. Tin đồn liên quan đến Alexander Sörloth cho thấy Fenerbahçe sẵn sàng làm mới đội hình. Nhưng mọi phương án đều xoay quanh Asensio, không phải thay thế anh.

Điều làm Asensio khác biệt không nằm ở thống kê. Đó là cách anh phản ứng trong những thời điểm khó khăn. Những trận derby nóng bỏng, những thời khắc đội nhà bị dồn ép, Asensio vẫn giữ được sự điềm tĩnh hiếm thấy.

Fenerbahçe có nhiều ngôi sao trong lịch sử. Nhưng hiếm ai được dán nhãn “bất khả xâm phạm” chỉ sau nửa mùa giải. Với Asensio, điều đó đến tự nhiên, như thể anh sinh ra để khoác lên mình màu áo vàng-xanh.

Thế nên khi các CLB châu Âu còn đang cân nhắc, Fenerbahçe đã lựa chọn xong. Họ chọn giữ lại trái tim của mình. Và đó là cách một đội bóng thực sự nghĩ về danh hiệu