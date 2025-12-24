Asensio thắng canh bạc Fenerbahce

Marco Asensio từ chối tiền từ Saudi Arabia để giữ cơ hội tham dự World Cup 2026, và 4 tháng ở Istanbul cho thấy anh chọn đúng.

Asensio hồi sinh ở Istanbul.

Mùa hè vừa qua, Asensio đứng trước hai con đường. Một bên là bản hợp đồng béo bở từ Trung Đông. Bên còn lại là Fenerbahce, một CLB giàu truyền thống nhưng không phải bến đỗ hào nhoáng. Asensio chọn con đường khó hơn, bởi anh hiểu rằng một khi rời châu Âu, cánh cửa World Cup gần như khép lại. Giờ khi nhìn vào phong độ tại Thổ Nhĩ Kỳ, có thể nói rằng Asensio đã thắng chính mình.

Chỉ sau 4 tháng, tiền vệ người Mallorca trở thành thần tượng mới ở Istanbul. Tám bàn thắng, 5 kiến tạo trong 1.332 phút là con số không thể xem nhẹ. Trung bình cứ 100 phút, Asensio lại in dấu giày vào một bàn. Đó là hiệu suất của một ngôi sao tấn công đúng nghĩa, chứ không phải cầu thủ đang đi tìm lại bản thân.

Quan trọng hơn, Asensio không chỉ ghi bàn. Anh mang lại nhịp điệu cho lối chơi của Fenerbahce. Xuất phát từ cánh phải, vị trí sở trường, Asensio được trao quyền tự do. Anh bó vào trung lộ khi cần, xuất hiện trong vùng cấm đúng thời điểm và sẵn sàng lùi sâu để kết nối các tuyến. Hình ảnh ấy gợi nhớ đến Asensio thời đỉnh cao ở Real Madrid, khi mọi pha xử lý đều gọn gàng và đầy ý đồ.

Sự hồi sinh này không phải ngẫu nhiên. Asensio thay đổi cả thói quen sinh hoạt. Những buổi tắm nước lạnh mỗi sáng, chế độ ăn ngủ kỷ luật, cốc trà đen Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nghi thức quen thuộc.

Quan trọng nhất là niềm tin từ HLV Tedesco. Ông không gò bó Asensio vào khuôn mẫu. Ông để anh tự do sáng tạo trong phạm vi hệ thống, thứ mà tiền vệ người Tây Ban Nha đã thiếu suốt thời gian dài trước đó.

Asensio đặt cược sự nghiệp vào Fenerbahce, và canh bạc ấy đang sinh lời.

Với Asensio, Fenerbahce không chỉ là một CLB. Đó là môi trường giúp anh tìm lại bản sắc. Mỗi bàn thắng trên sân nhà đều được chào đón bằng giai điệu "pasodoble" đấu bò. "El Matador" không còn là biệt danh hoài niệm, mà trở thành hình ảnh sống động mỗi cuối tuần.

Phong độ của Asensio cũng kéo Fenerbahce trở lại cuộc đua. Đội bóng áo vàng xanh đang đứng thứ 2 tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ kém Galatasaray 3 điểm. Tại Europa League, họ vẫn nuôi hy vọng vào vòng 1/8. Trong mọi kịch bản, dấu ấn của Asensio đều rất rõ.

Mục tiêu lớn nhất của anh là World Cup. Asensio dự hai kỳ World Cup và không muốn dừng lại. Anh biết HLV Luis de la Fuente rất coi trọng phong độ hiện tại hơn danh tiếng quá khứ. Vị thuyền trưởng từng đồng hành cùng anh ở chức vô địch U19 châu Âu 2015 và tấm HCB Olympic 2020. Chơi hay ở Fenerbahce không chỉ giúp Asensio thăng hoa, mà còn đặt anh trở lại bản đồ tuyển Tây Ban Nha.

Trong bóng đá, đôi khi quyết định đúng không đến từ nơi nhiều tiền nhất, mà từ nơi phù hợp nhất. Asensio đặt cược sự nghiệp vào Fenerbahce, và canh bạc ấy đang sinh lời. Nếu giữ được nhịp độ này, cánh cửa đến World Cup thứ 3 sẽ không còn là ước mơ xa xỉ.