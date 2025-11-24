Asensio thăng hoa

Marco Asensio đang trở thành nhân tố tạo khác biệt lớn nhất của Fenerbahce trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Chỉ trong một tháng, cựu cầu thủ Real Madrid ghi 5 bàn và kiến tạo 1 lần, đồng thời khẳng định tầm ảnh hưởng nhờ những màn trình diễn giàu cảm hứng. Trận thắng ngược 5-2 trước Rizespor hôm 24/11 là minh chứng rõ ràng nhất cho phong độ rực sáng của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Fenerbahce bước vào giờ nghỉ trong thế bị dẫn 0-2. Lối chơi chậm chạp ở hiệp một khiến họ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Asensio vực dậy toàn đội bằng bàn rút ngắn tỷ số ngay đầu hiệp hai. Tình huống này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn mở ra thời điểm Fenerbahce giành lại quyền kiểm soát.

Sau đó, Asensio tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, tạo bước ngoặt dẫn tới màn lội ngược dòng trọn vẹn. “Chúng tôi nhận hai bàn thua quá sớm nhưng không hề mất niềm tin. Ở giờ nghỉ, cả đội nói về điều cần thay đổi. Hiệp hai, chúng tôi thể hiện sự đoàn kết và bản lĩnh”, Asensio chia sẻ.

Sự bùng nổ của Asensio giúp Fenerbahce duy trì nhịp bám đuổi Galatasaray. Đội bóng thành Istanbul hiện chỉ kém đối thủ một điểm và tiếp tục nuôi hy vọng giành lại ngôi vương. Với phong độ ổn định, Fenerbahce đang cho thấy họ đủ sức cạnh tranh đến cuối mùa, đặc biệt khi Asensio ngày càng hòa nhập và trở nên quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của HLV.

Những đóng góp của Asensio (trái) không chỉ nằm ở số bàn thắng.

Những đóng góp của Asensio không chỉ nằm ở số bàn thắng. Anh mang đến sự linh hoạt, khả năng dẫn dắt nhịp độ và những khoảnh khắc xử lý bằng chân trái đầy tinh tế. Từ một tân binh cần thời gian thích nghi, Asensio trở thành thủ lĩnh mới trên hàng công. Sự tự tin của anh giúp Fenerbahce cải thiện chất lượng tấn công, đồng thời mở ra nhiều phương án giải quyết trận đấu.

Báo Fanatik gọi anh là “vị cứu tinh của Fenerbahce”, đồng thời nhấn mạnh cú đúp ở Rize như bài tuyên bố về năng lực của một ngôi sao hàng đầu. Với những gì đang thể hiện, Asensio không chỉ tạo dấu ấn ở Thổ Nhĩ Kỳ mà còn khơi lại đẳng cấp từng giúp anh tỏa sáng ở Real Madrid.

Phong độ ổn định, tinh thần mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn cho thấy Asensio đang đứng trước cơ hội trở thành biểu tượng mới tại Fenerbahçe. Nếu duy trì được màn trình diễn này, anh hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quyết định trong tham vọng vô địch của đội bóng ở mùa giải năm nay.