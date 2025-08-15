Asensio bơ vơ

Vụ chuyển nhượng Marco Asensio từ PSG sang Fenerbahce chính thức đổ bể.

Asensio chưa thể có bến đỗ mới.

Tiền đạo người Tây Ban Nha, hiện thuộc biên chế Paris Saint-Germain, từng được xem là mục tiêu hàng đầu của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Mundo Deportivo, sau nhiều tuần đàm phán, Fenerbahce đã quyết định rút lui vì mức lương quá cao mà cầu thủ này yêu cầu.

Ban đầu, Fenerbahce đã đạt thỏa thuận sơ bộ với PSG về khoản phí chuyển nhượng, nhưng Asensio kiên quyết không chấp nhận giảm lương. Kết quả, nhà đương kim á quân Super Lig đã chuyển hướng sang chiêu mộ Kerem Arturkoglu từ Benfica.

Với việc Fenerbahce rút lui, Asensio buộc phải tìm kiếm một bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng ở các giải đấu lớn khép lại. Nếu không, anh sẽ phải ngồi ngoài ít nhất đến đầu năm 2026, do đã bị gạch tên khỏi kế hoạch của HLV Luis Enrique.

Ngoại hạng Anh đang nổi lên như điểm đến khả thi nhất, và Aston Villa được xem là ứng viên sáng giá. Dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery ở giai đoạn cuối mùa trước, Asensio đã tìm lại phong độ với 8 bàn sau 21 trận, góp công ở cả Premier League, Champions League lẫn FA Cup.

Aston Villa, theo tờ Telegraph, đang cân nhắc nhiều phương án để đưa Asensio trở lại, từ hợp đồng mua đứt cho tới mượn kèm điều khoản mua vào cuối mùa 2025/26. Trong khi đó, PSG muốn bán ngay cựu cầu thủ Real Madrid để giảm quỹ lương.

Tình hình của Asensio tại Paris đã trở nên căng thẳng kể từ mâu thuẫn với HLV Luis Enrique trong trận gặp Toulouse tại Ligue 1, dẫn đến việc anh bị đẩy sang Aston Villa. Màn trình diễn ấn tượng tại Villa Park giúp Asensio nuôi hy vọng được trở lại Premier League.