Trò cưng của Ten Hag giúp Rashford tại Barca

Marcus Rashford tiết lộ rằng đã nhận được sự giúp đỡ để hòa nhập cuộc sống ở Barcelona từ một đồng đội mới từng là học trò cưng của Erik Ten Hag.

Rashford trong một buổi tập tại Barcelona

Khi trò chuyện cùng Gary Lineker trong số mới nhất của podcast The Rest Is Football, Rashford được hỏi về ngôn ngữ chính được sử dụng trong phòng thay đồ Barcelona. Cần nhớ, trong thời Lineker thi đấu cho Barcelona vào cuối thập niên 1980, chưa có luật Bosman nên phòng thay đồ CLB chỉ gồm tiếng Catalonia và Tây Ban Nha.

Rashford trả lời: “Vẫn là tiếng Tây Ban Nha, nhiều cầu thủ nói tiếng Catalonia, nhưng điều thuận lợi với tôi là nhiều người hiểu tiếng Anh. Thế nên, tôi chỉ cần nắm được những từ cơ bản trên sân, mà tôi nghĩ mình đã làm khá nhanh”.

Rashford dùng ứng dụng Duolingo để cải thiện tiếng Tây Ban Nha trong mùa hè. Tiếp đó, anh bắt đầu học trực tiếp từ khi chuyển đến xứ Catalonia. Trong buổi phỏng vấn, Rashford chia sẻ về vai trò của De Jong trong việc giúp anh hòa nhập khi ngôn ngữ chưa thạo.

Anh nói: “Có những người rất tốt, giống như cầu nối. Frenkie de Jong nói tiếng Anh rất giỏi, Jules Kounde cũng nói tiếng Anh rất tốt, nhưng họ cũng giỏi tiếng Tây Ban Nha vì đã ở đây vài năm. Nhưng thật lòng mà nói, trên sân thì mọi thứ dễ hơn tôi nghĩ. Hơn nữa, như nhiều người hay nói, bóng đá vốn dĩ là một ngôn ngữ chung. Chỉ cần cảm nhận không khí và nhịp độ trên sân là đã có thể giao tiếp dễ dàng”.

Rashford đang hoà nhập cùng Barcelona.

De Jong từng nhiều lần được liên hệ với MU trong suốt thời gian thầy cũ Erik ten Hag dẫn dắt, có thể vì vậy mà anh đã trau dồi khả năng nói tiếng Anh. Được biết, hai bên đàm phán vào mùa hè 2022, nhưng De Jong tỏ ra do dự vì MU khi đó không được dự Champions League và anh muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona.

MU và Barcelona thậm chí được cho là đạt thỏa thuận sơ bộ trị giá khoảng 56 triệu bảng, cho thấy gã khổng lồ xứ Catalonia sẵn sàng bán tiền vệ này, nhưng De Jong từ chối ra đi, buộc MU phải chiêu mộ Casemiro thay thế.

Hai năm sau đó, những tin đồn về việc MU theo đuổi De Jong vẫn xuất hiện, nhưng năm nay, cầu thủ người Hà Lan chấm dứt mọi suy đoán khi nói với Sports Illustrated rằng anh hy vọng sẽ gia hạn với Barcelona đến năm 2029. Hơn nữa, Ten Hag cũng không còn ở MU nên sẽ không còn ai chèo kéo De Jong về Old Trafford.