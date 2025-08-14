Barcelona ra quyết định bất ngờ để đăng ký Rashford

Barcelona đang gấp rút tìm cách đăng ký tiền đạo Marcus Rashford để kịp thời cho trận ra quân La Liga mùa giải mới gặp Real Mallorca vào ngày 17/8.

Rashford háo hức ra mắt tại La Liga. Ảnh: Reuters.

Theo Athletic, để giải quyết tình huống này, ban lãnh đạo Barcelona tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 13/8. Các thành viên chủ chốt đề xuất dùng tiền cá nhân để cung cấp một khoản bảo lãnh ngân hàng trị giá 7 triệu euro. Con số này đủ giúp Rashford được đăng ký thi đấu trong đội hình Barcelona tại La Liga mùa tới.

Đây không phải là lần đầu tiên Barcelona thực hiện động thái này. CLB xứ Catalonia từng làm điều tương tự vào tháng 6/2023 để giúp giảm bớt khủng hoảng tài chính cho CLB.

Ngoài Rashford, cả Wojciech Szczesny và Gerard Martin cũng đang trong tình trạng chưa được đăng ký trước thềm mùa giải mới. Hiện tại, chỉ mỗi tân binh Joan Garcia có suất thi đấu, khi anh sẽ thay thế vị trí của thủ môn Marc-André ter Stegen đang dính chấn thương.

Đội chủ sân Camp Nou cần giải quyết tình huống này trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Các cầu thủ bị ảnh hưởng nguy cơ phải ngồi ngoài ít nhất cho đến tháng 1/2026 nếu không được đăng ký.

Dù vậy, các quan chức của Barcelona vẫn tỏ ra lạc quan về việc tình hình sẽ sớm được giải quyết. Đội hy vọng sẽ có một khoản doanh thu lớn trong thời gian tới.

Vào tháng 12/2024, Barcelona đã bán quyền thu nhập tương lai từ các phòng VIP tại sân Camp Nou với giá 100 triệu euro, nhưng La Liga vẫn chưa thể tính khoản này vào giới hạn lương cho đến khi có sự phê duyệt từ đội ngũ kiểm toán.

