Cu dup dua Messi vao lich su hinh anh

Cú đúp đưa Messi vào lịch sử

08:58 13/7/2025 08:58 13/7/2025 Thể thao 33.6K

Sáng 13/7, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp trong 5 trận liên tiếp tại MLS trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước Nashville.

Neymar toa sang sau chan thuong hinh anh

Neymar tỏa sáng sau chấn thương

07:56 11/7/2025 07:56 11/7/2025 Thể thao 12.3K

Sáng 11/7, Neymar ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận giao hữu giữa Santos FC với Desportiva Ferroviária, đánh dấu sự trở lại sau khi phải nghỉ dài hạn vì chấn thương.

Messi di vao lich su MLS hinh anh

Messi đi vào lịch sử MLS

13:14 10/7/2025 13:14 10/7/2025 Thể thao 9.8K

Sáng 10/7, Lionel Messi ghi bàn điệu nghệ trong trận thắng 2-1 của Inter Miami trước New England Revolution, trở thành cầu thủ đầu tiên của MLS lập cú đúp trong bốn trận đấu liên tiếp.

Messi lua qua 4 cau thu de ghi ban hinh anh

Messi lừa qua 4 cầu thủ để ghi bàn

12:08 6/7/2025 12:08 6/7/2025 Thể thao 17.8K

Tại vòng 21 Giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS), Lionel Messi có tình huống solo qua 4 hậu vệ đối phương để ghi bàn giúp Inter Miami đánh bại CF Montreal 4-1 ngay trên sân khách.

