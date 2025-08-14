Kroos trao ‘ngai vàng’ số 8 và 10 cho Valverde và Mbappe

Toni Kroos - người đã chia tay Real Madrid vào hè 2024 - có động thái gây chú ý với người hâm mộ Los Blancos”.

Trên trang Instagram cá nhân, cựu tiền vệ người Đức chia sẻ lại một bức ảnh ghép giàu tính biểu tượng: phía trên là Kroos và Luka Modric, hai trụ cột của kỷ nguyên vàng vừa khép lại; phía dưới là Fede Valverde và Kylian Mbappe, những gương mặt được kỳ vọng dẫn dắt Real trong tương lai.

Điểm nhấn của hình ảnh nằm ở số áo: Mbappe mang số 10 - di sản của Modric, hiện đã sang Milan; Valverde khoác số 8 - con số gắn bó với Kroos suốt hơn một thập kỷ ở Bernabeu. Động thái này được xem như lời chấp thuận và chuyển giao biểu tượng từ thế hệ cũ sang thế hệ mới, gửi gắm niềm tin rằng họ sẽ tiếp nối chuẩn mực mà bộ đôi Kroos-Modric đã xây dựng.

Chia sẻ của Kroos đang thu hút cộng đồng mạng.

Mbappe, thủ lĩnh hàng công mới, gia nhập Real mùa trước với trọng trách dẫn dắt thế trận tấn công. Valverde, trụ cột tuyến giữa, nổi bật với tinh thần chiến đấu và sự bền bỉ - những phẩm chất từng định hình lối chơi của Kroos và Modric.

Hơn cả một bức ảnh trên mạng xã hội, đây là thông điệp về sự tiếp nối: kỷ nguyên hậu Kroos- Modric đã chính thức mở ra, và cả Bernabeu đang đặt niềm tin vào Valverde cùng Mbappe để giữ vững ngọn cờ chiến thắng, gìn giữ bản sắc và khát vọng vươn tới đỉnh cao của Real Madrid.