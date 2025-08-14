Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kroos trao ‘ngai vàng’ số 8 và 10 cho Valverde và Mbappe

  • Thứ năm, 14/8/2025 05:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Toni Kroos - người đã chia tay Real Madrid vào hè 2024 - có động thái gây chú ý với người hâm mộ Los Blancos”.

Trên trang Instagram cá nhân, cựu tiền vệ người Đức chia sẻ lại một bức ảnh ghép giàu tính biểu tượng: phía trên là KroosLuka Modric, hai trụ cột của kỷ nguyên vàng vừa khép lại; phía dưới là Fede Valverde và Kylian Mbappe, những gương mặt được kỳ vọng dẫn dắt Real trong tương lai.

Điểm nhấn của hình ảnh nằm ở số áo: Mbappe mang số 10 - di sản của Modric, hiện đã sang Milan; Valverde khoác số 8 - con số gắn bó với Kroos suốt hơn một thập kỷ ở Bernabeu. Động thái này được xem như lời chấp thuận và chuyển giao biểu tượng từ thế hệ cũ sang thế hệ mới, gửi gắm niềm tin rằng họ sẽ tiếp nối chuẩn mực mà bộ đôi Kroos-Modric đã xây dựng.

Kroos anh 1

Chia sẻ của Kroos đang thu hút cộng đồng mạng.

Mbappe, thủ lĩnh hàng công mới, gia nhập Real mùa trước với trọng trách dẫn dắt thế trận tấn công. Valverde, trụ cột tuyến giữa, nổi bật với tinh thần chiến đấu và sự bền bỉ - những phẩm chất từng định hình lối chơi của Kroos và Modric.

Hơn cả một bức ảnh trên mạng xã hội, đây là thông điệp về sự tiếp nối: kỷ nguyên hậu Kroos- Modric đã chính thức mở ra, và cả Bernabeu đang đặt niềm tin vào Valverde cùng Mbappe để giữ vững ngọn cờ chiến thắng, gìn giữ bản sắc và khát vọng vươn tới đỉnh cao của Real Madrid.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hà Trang

Kroos Kylian Mbappe Kroos Luka Modric Kroos Valverde Fede Valverde Ảnh ghép Luka Modric

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý