Real Madrid tự làm yếu mình vì không mua người thay Kroos

Real Madrid có mùa hè chuyển nhượng 2025 với nhiều động thái đáng chú ý, nhưng tất cả gần như chỉ xoay quanh hàng phòng ngự và một phần hàng công. Họ chiêu mộ trung vệ trẻ Huijsen, mang về Trent Alexander-Arnold cho cánh phải và Carreras cho cánh trái.

Ở tuyến trên, tài năng trẻ Mastantuono xuất hiện như một mảnh ghép linh hoạt, có thể đá dạt phải hoặc chơi như một số 10. Nhưng ở khu vực được xem là “trái tim” của lối chơi - hàng tiền vệ trung tâm - đội bóng hoàng gia vẫn chưa có bất kỳ sự bổ sung nào, dù đó lại chính là nơi để lại khoảng trống lớn nhất sau sự ra đi của Toni Kroos.

Kroos không đơn thuần là một tiền vệ tài hoa, mà là người giữ nhịp, người mở khóa không gian và đôi khi là cả tấm khiên vô hình trong thế trận kiểm soát mà Real Madrid luôn hướng đến. Kể từ sau khi anh tuyên bố giải nghệ sau Euro 2024, câu hỏi “Ai sẽ thay Kroos?” luôn lơ lửng trong các phòng họp kỹ thuật ở Valdebebas. Và đến nay, câu trả lời vẫn chưa rõ ràng.

HLV Xabi Alonso - người hiểu rất rõ giá trị của một tiền vệ điều tiết - từng đặt Zubimendi vào tầm ngắm, nhưng thượng tầng Bernabeu lại không bị thuyết phục. Zubimendi cuối cùng cập bến Arsenal, và Real Madrid, thay vì phản ứng bằng một phương án thay thế khác, lại chọn đứng yên.

Vấn đề không nằm ở việc thiếu mục tiêu. Rodrigo Hernandez, đương kim Quả bóng Vàng, từng là cái tên được ưu tiên hàng đầu. Thậm chí, nguồn tin thân cận khẳng định Rodrigo cũng có ý định gia nhập Real.

Nhưng một chấn thương dây chằng nặng, cộng với tuổi 29 và mức phí khổng lồ mà Man City yêu cầu, khiến viễn cảnh ấy trở nên quá xa vời. Những cái tên còn lại như Mac Allister, Enzo Fernandez, Angelo Stiller hay Vitinha đều nằm ngoài phạm vi khả thi - vì giá, vì tầm ảnh hưởng hạn chế, hoặc đơn giản là vì không phù hợp với định hướng của ban huấn luyện.

Và thế là Real Madrid lại một lần nữa quay về với triết lý “không mua cho có” - một sự thận trọng trở thành nét đặc trưng của đội bóng dưới thời Florentino Perez. Quan điểm này không thiếu lý lẽ: đội hình hiện tại vẫn còn những cái tên có thể phát triển, từ Tchouameni cho tới Camavinga, Valverde hay thậm chí là Arda Güler - người được định hướng tái cấu trúc để chơi sâu hơn như một “nhạc trưởng” đúng nghĩa. Họ tin rằng, nếu được định hình rõ ràng và đặt trong tay một HLV như Alonso, những cầu thủ này có thể bù đắp phần nào sự thiếu vắng Kroos.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không phải là trò chơi của “niềm tin” đơn thuần. Không phải vì Tchouameni đá chưa hay mà anh sẽ chắc chắn đá hay hơn mùa tới. Không phải vì Güler có tài năng mà anh lập tức chơi tốt ở vị trí hoàn toàn mới. Và cũng không thể chỉ vì triết lý “không mua bừa” mà bỏ qua một thực tế: Real đang thiếu một “bộ não” ở giữa sân - điều đã lộ rõ trong mùa giải trước khi họ gặp khó trong việc triển khai bóng trước những đội bị đánh giá thấp hơn.

Kroos là duy nhất, điều đó không cần bàn cãi. Nhưng nếu không thể tìm một người như Kroos, liệu Real có nên tìm một người khác Kroos, nhưng vẫn đủ để tái tạo sự kiểm soát và ổn định? Đó là bài toán khó mà Real vẫn chưa thực sự đi tìm lời giải.

Và khi mùa giải mới đang tới gần, sự “án binh bất động” ở khu vực trung tuyến của Real Madrid có thể là một canh bạc: hoặc niềm tin của họ vào những cái tên hiện có sẽ được đền đáp, hoặc họ sẽ nhận ra khoảng trống mà Kroos để lại là không thể lấp đầy chỉ bằng sự kỳ vọng.

