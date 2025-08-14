Dembele tỏa sáng phút cuối, CĐV tin chắc Quả bóng Vàng khó thoát

Dembele chơi mờ nhạt phần lớn trận Siêu Cúp châu Âu nhưng tỏa sáng đúng lúc, khiến mạng xã hội rộ tin anh đã “nắm chắc Quả bóng Vàng”.

Dembele chơi mờ nhạt phần lớn trận Siêu Cúp châu Âu nhưng tỏa sáng đúng lúc, khiến mạng xã hội rộ tin anh đã “nắm chắc Quả bóng Vàng”.

Trên sân Stadio Friuli rạng sáng 14/8, Tottenham tưởng chừng chạm một tay vào danh hiệu khi dẫn 2-0 nhờ các bàn thắng của Micky van de Ven và Cristian Romero. PSG, vừa trải qua mùa hè bận rộn với FIFA Club World Cup 2025, nhập cuộc rời rạc và thiếu kết dính. Nhưng ở những phút cuối, đội quân của Luis Enrique bỗng bùng nổ: Lee Kang-in rút ngắn tỷ số, trước khi Goncalo Ramos gỡ hòa từ đường kiến tạo tinh tế của Dembele.

Trận đấu kéo vào loạt luân lưu, nơi Dembele lạnh lùng thực hiện thành công lượt sút của mình, góp phần giúp PSG giành danh hiệu đầu tiên mùa giải mới.

Mùa trước, ngôi sao người Pháp ghi tới 35 bàn trên mọi đấu trường, góp công lớn vào cú ăn 4 lịch sử của PSG, bao gồm cả Champions League. Với màn tỏa sáng đúng lúc ở Siêu Cúp châu Âu, nhiều CĐV tin anh vừa củng cố mạnh mẽ vị thế ứng viên số một cho Quả bóng Vàng 2025.

Những bình luận trên X (Twitter) rầm rộ xuất hiện: “Dembele xứng đáng với Quả bóng Vàng. Luôn biết cách tỏa sáng ở trận lớn”, “Pha kiến tạo đó… Quả bóng Vàng đã trong tay”, hay “Chỉ một khoảnh khắc, Dembele chứng minh vì sao anh sẽ là chủ nhân Quả bóng Vàng”.

Ngoài Dembele, cuộc đua năm nay còn có Raphinha, Lamine Yamal (Barcelona), Vitinha (PSG) và Mohamed Salah (Liverpool), nhưng sau Siêu Cúp, ít ai nghi ngờ rằng anh vừa tạo ra bước tiến quan trọng trên hành trình chinh phục danh hiệu cá nhân cao quý nhất.