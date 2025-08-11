PSG mâu thuẫn nội bộ vì Quả bóng vàng?

Mối quan hệ giữa Achraf Hakimi và Ousmane Dembele có thể xấu đi vì cuộc đua giành Quả bóng vàng 2025.

Phát ngôn của Hakimi có thể làm suy yếu tinh thần đồng đội của PSG.

Theo nguồn tin từ L’Équipe, Paris Saint-Germain cố gắng can thiệp để ngăn chặn một phần nội dung trong cuộc phỏng vấn của Achraf Hakimi với Canal+, khi hậu vệ này tuyên bố mình xứng đáng giành Quả bóng vàng 2025. Tuy nhiên, Hakimi sau đó từ chối yêu cầu này.

Phát ngôn của cầu thủ người Morocco gây ra phản ứng bất ngờ từ nhiều cầu thủ PSG, trong đó có đồng đội Dembele, người được xem như ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025.

Trong cuộc phỏng vấn trên, hậu vệ phải của PSG tự tin khẳng định mình xứng đáng giành Quả bóng vàng nhờ mùa giải lịch sử 2024/25: “Khi mọi người nhắc đến tôi trong cuộc đua Quả bóng vàng, đó là giấc mơ tôi chưa từng dám nghĩ tới. Nếu có cơ hội giành nó, tôi nghĩ mình xứng đáng".

Anh nhấn mạnh: "Không nhiều cầu thủ ghi bàn ở tứ kết, bán kết và chung kết Champions League, đặc biệt là một hậu vệ. Mọi người nghĩ tôi là tiền đạo hay tiền vệ, nhưng không, tôi chơi ở hàng thủ bốn người và phải tập trung phòng ngự. Thống kê của tôi năm nay không phải của một hậu vệ bình thường. Khi một hậu vệ đạt được điều đó, tôi nghĩ anh ta xứng đáng hơn một tiền đạo”.

Phát ngôn của Hakimi gây xáo trộn trong nội bộ PSG, bởi Dembele được Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi, các đồng đội như Marquinhos, Vitinha và HLV Luis Enrique công khai ủng hộ cho cuộc đua giành Quả bóng vàng 2025.

Phía Dembele cũng tỏ ra bất ngờ trước tuyên bố của Hakimi, đặc biệt khi anh nhấn mạnh đóng góp của mình vượt trội hơn các tiền đạo. Sự việc này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chia rẽ trong nội bộ PSG, đội bóng có đến 9 cầu thủ được đề cử Quả bóng vàng 2025, bao gồm Hakimi, Dembélé, Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Gianluigi Donnarumma.