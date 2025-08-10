Quyết định gây phẫn nộ ở Siêu cúp Anh

Crystal Palace bị từ chối quả phạt đền mười mươi trong trận tranh Siêu cúp Anh với Liverpool vào đêm 10/8.

Pha để bóng chạm tay của Mac Allister.

Phút 79 trận đấu tại Wembley, trọng tài Chris Kavanagh dừng trận đấu khi nhận khiếu nại từ cầu thủ Crystal Palace về việc Alexis Mac Allister (Liverpool) để bóng chạm tay trong vùng cấm. Video làm chậm chỉ rõ tay của tiền vệ người Argentina vung quá đầu và để bóng đập vào tay. Dù vậy, trọng tài chính chỉ cho Crystal Palace hưởng quả đá phạt góc.

Quyết định của ông Kavanagh vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ trên mạng xã hội. "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy", một CĐV thốt lên. "VAR là tân binh tiếp theo của Liverpool mùa này", người thứ 2 mỉa mai. "Một vụ cướp tại Wembley", fan thứ 3 bức xúc.

Dù chịu thiệt thòi bởi quyết định của trọng tài, Crystal Palace vẫn kịp gỡ hòa 2-2 nhờ cú sút chuẩn xác khi đối mặt thủ môn của Sarr, qua đó kéo Liverpool vào loạt luân lưu may rủi.