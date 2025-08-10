Hạ Liverpool, Crystal Palace giành danh hiệu lịch sử

Đêm 10/8, Liverpool 2 lần dẫn trước nhưng bị Crystal Palace gỡ hòa, sau đó gục ngã ở loạt luân lưu tại Wembley.

Các tân binh của Liverpool ghi dấu đậm nét trong hiệp một trận tranh Siêu cúp Anh. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, mành lưới của Crystal Palace đã rung lên sau khoảnh khắc tỏa sáng của Hugo Ekitike.

Dù Dean Henderson đã chơi cố gắng, anh vẫn không thể cản cú sút chìm vào góc xa của tiền đạo trị giá 80 triệu euro bên phía "Lữ đoàn đỏ". Người kiến tạo cho Ekitike lập công chính là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, Florian Wirtz.

Sau bàn thua, Crystal Palace vùng lên mạnh mẽ và bất ngờ có bàn gỡ từ sai lầm của Virgil Van Dijk ở phút 16. Từ chấm phạt đền, Jean Mateta tung cú đá lạnh lùng vào góc xa, hạ Alisson Becker.

Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ nhà vô địch FA Cup không kéo dài lâu. Chỉ 4 phút sau khi gỡ hòa, "Đại bàng xanh" lại bị đẩy vào thế bám đuổi. Trong một nỗ lực thoát xuống đáy biên, Jerremy Frimpong dứt điểm kỹ thuật, đưa bóng rót vào góc xa khung thành, khiến Henderson bó tay.

Dàn tân binh của Liverpool tỏa sáng.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về thầy trò HLV Arne Slot. Nhà đương kim vô địch Premier League hướng đến trận thắng thứ 13 chỉ trong 17 lần đối đầu Crystal Palace.

Lịch sử cũng không ủng hộ Crystal Palace, khi cả 4 CLB lần đầu góp mặt tại trận tranh Siêu cúp Anh gần nhất đều thất bại. Trước sức mạnh vượt trội của Liverpool, đội bóng thành London nhiều khả năng sẽ trở thành cái tên tiếp theo gục ngã tại Wembley.

Sang đầu hiệp hai, Liverpool vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Hai cơ hội liên tiếp mở ra với Ekitike. Dù vậy, ngôi sao người Pháp không thể tận dụng để hoàn tất cú đúp. Ở chiều ngược lại, Crystal Palace chỉ trông chờ vào những tình huống bóng bổng. Phút 60 và 63, Chris Richard, Eze có khoảng trống nhưng đều không thể khó Alisson.

Trong thế trận lép vế, Crystal Palace lại tìm được bàn gỡ từ sai sót cá nhân bên phía Liverpool. Xuất phát từ pha để mất bóng của Cody Gakpo ở phút 77, Sarr nhanh chóng thoát xuống, trước khi hạ Alisson trong pha đối mặt.

Liverpool trả giá vì phung phí cơ hội.

Những diễn biến kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 79, VAR vào cuộc để kiểm tra tình huống để bóng chạm tay của Alexis Mac Allister trong vùng cấm. Bất chấp những hình ảnh từ video làm chậm, ông Chris Kavanagh vẫn từ chối cho Crystal Palace hưởng phạt đền.

90 phút tại Wembley khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hai đội sẽ phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu.

Loạt luân lưu diễn ra kịch tính khi Salah và Mac Allister đều thực hiện hỏng. Tưởng chừng mọi thứ đã chấm hết với Liverpool nhưng Alisson vớt vát lại hy vọng cho nhà vô địch Premier League bằng pha đổ người cản phá ở lượt thứ 2.

Alisson chơi hay, nhưng Dean Henderson còn xuất sắc hơn. Ở lượt thứ 4, cựu thủ môn MU tiếp tục đẩy được cú đá của Harvey Elliott. Thời cơ đã đến nhưng "Đại bàng xanh" vẫn không thể dứt điểm trận đấu, khi cú đá của Borna Sosa đi trúng xà.

Ở lượt cuối cùng, Justin Devenny tung cú đá quyết đoán vào góc xa, ấn định thắng lợi 3-2, đồng thời mang về Siêu cúp Anh cho Crystal Palace.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.