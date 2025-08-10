Sunderland gây choáng

Đội bóng mới thăng hạng Premier League vượt qua đương kim vô địch Liverpool về thực chi cho chuyển nhượng trong hè 2025, tạo nên hiện tượng đáng chú ý trong bóng đá Anh.

Sunderland được hưởng lợi từ việc không phải chi tiêu lớn trong ba năm qua tại Championship, giúp họ dễ dàng đáp ứng Quy định Lợi nhuận và Bền vững (PSR).

Sunderland vừa chính thức công bố việc chiêu mộ hậu vệ trái Arthur Masuaku, đánh dấu bản hợp đồng thứ 10 của câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Cầu thủ 31 tuổi ký hợp đồng hai năm với đội bóng chủ sân The Light, kèm khoản phí chuyển nhượng 6 triệu euro.

Masuaku là bản hợp đồng thứ 10 của Sunderland mùa hè này, sau các tân binh Enzo Le Fée, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs và Marc Guiu.

Sự xuất hiện của Masuaku khiến Sunderland vượt mốc mua sắm 145,5 triệu euro hè này, xếp thứ 5 trong danh sách các đội Premier League chi mạnh tay nhất, sau MU, Arsenal, Man City và Liverpool.

Tuy nhiên, nếu tính thực chi (tiền mua cầu thủ trừ đi tiền bán cầu thủ), Sunderland thậm chí chi nhiều hơn cả Liverpool (101 triệu euro) hay Tottenham (110 triệu euro). Độ chi tiêu của "Mèo đen" chỉ kém MU, Arsenal và Man City.

Sunderland, dưới sự dẫn dắt của HLV Regis Le Bris, tận dụng nguồn lực tài chính mạnh mẽ từ việc trở lại Premier League để xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh. Việc phá kỷ lục chuyển nhượng với thương vụ Habib Diarra (30 triệu bảng) và chiêu mộ các tên tuổi như Granit Xhaka hay Simon Adingra cho thấy “Mèo đen” không chỉ hướng đến trụ hạng mà còn muốn tạo dấu ấn lớn hơn mùa tới.