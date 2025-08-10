Sao Bayern đổi đời nếu làm đồng đội với Ronaldo

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Câu lạc bộ Al Nassr đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 30 triệu euro nhằm chiêu mộ tiền vệ cánh Kingsley Coman từ Bayern Munich.

Kingsley Coman khả năng cao sẽ chia tay Bayern hè này.

Theo Sky Sport, Al Nassr chính thức mở các cuộc đàm phán với Bayern Munich và gửi lời đề nghị ban đầu đến đối tác. Đội bóng của Saudi Pro League cũng đề xuất một hợp đồng kéo dài đến năm 2028 cho Coman, với mức lương ròng hàng năm lên đến 25 triệu euro.

Mức lương này được xem là lời mời gọi hấp dẫn nhằm thuyết phục cầu thủ người Pháp rời Bundesliga. Hiện tại, Coman chỉ nhận lương khoảng 8 triệu euro sau thuế ở Bayern Munich. Bayern Munich cũng đang tìm cách giảm quỹ lương và sẵn sàng bán Coman, người còn hợp đồng đến năm 2027.

Với sự xuất hiện của tân binh Luis Diaz ở cánh trái, Bayern lúc này không còn quá cần Coman. Nếu thương vụ được hoàn tất, Coman sẽ gia nhập dàn tân binh hùng hậu của Al Nassr mùa này, bao gồm Joao Felix từ Chelsea hay trung vệ Inigo Martinez của Barcelona, qua đó nâng tầm sức mạnh của Al Nassr trên bản đồ Saudi Pro League.

Al Nassr, với sự hậu thuẫn từ Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), tiếp tục đầu tư mạnh trên thị trường chuyển nhượng để cạnh tranh với Al Hilal hay các đối thủ khác mùa tới. Gã khổng lồ của Saudi Pro League trước đó đã chiêu mộ Jorge Jesus, HLV người Bồ Đào Nha đồng hương với Ronaldo và Felix.

