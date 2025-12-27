MU được cứu rỗi bởi bản hợp đồng giá chỉ 1 triệu bảng

Ayden Heaven trở thành điểm tựa quan trọng nơi hàng thủ với màn trình diễn xuất sắc giúp MU hạ Newcastle 1-0 thuộc vòng 18 Premier League rạng sáng 27/12.

Heaven chơi hay trước Newcastle.

Trong chiến thắng tối thiểu trước "Chích chòe" tại Old Trafford, Heaven được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận. Giữa bối cảnh MU thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng và phải chống đỡ trước sức ép liên tục từ đối thủ, cầu thủ trẻ người Anh thi đấu như "hòn tảng đá" thực thụ, góp công lớn giúp "Quỷ đỏ" giữ sạch lưới.

HLV Ruben Amorim bất ngờ từ bỏ sơ đồ 3-4-3 quen thuộc để chuyển sang hệ thống 4-3-3. Trong lần đá cặp cùng Lisandro Martinez, Heaven không hề nao núng. Trung vệ sinh năm 2006 thắng 100% các pha tranh chấp, không mắc bất kỳ lỗi nào và thực hiện tới 8 pha giải nguy.

Tình huống Heaven đánh đầu cản phá quả tạt nguy hiểm của Lewis Hall ở phút bù giờ cuối cùng khép lại ngày thi đấu hoàn hảo. Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" chỉ kiểm soát bóng 33% và phần lớn thời gian phải chơi phòng ngự, càng làm nổi bật vai trò của Heaven trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ.

Điều khiến người hâm mộ bất ngờ hơn nằm ở mức phí chuyển nhượng của Heaven. Gia nhập MU từ Arsenal hồi tháng 2, cầu thủ này thực tế ra đi theo dạng tự do do chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội bóng cũ.

Theo quy định, MU chỉ phải trả khoản phí bù đắp đào tạo, được cho là hơn 1 triệu bảng. Đó là con số quá nhỏ so với giá trị mà Heaven đang mang lại, khi anh chiếm suất đá chính trong 4 trận liên tiếp.

Sự thăng tiến của Heaven khiến nhiều CĐV Arsenal không khỏi tiếc nuối. Với MU, đây có thể là một "viên ngọc thô" đúng nghĩa. Bản hợp đồng rẻ nhưng góp phần giải cứu mùa giải đầy biến động của đội chủ sân Old Trafford.

