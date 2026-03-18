Trực tiếp Barcelona vs Newcastle

Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi tại St James’ Park, cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở cho cả hai.

Barcelona có lợi thế sân nhà trước Newcastle.

Ở trận lượt đi, Newcastle tiến rất gần đến chiến thắng khi Harvey Barnes ghi bàn ở phút 86. Tuy nhiên, Lamine Yamal tỏa sáng đúng lúc với cú sút phạt đền thành công ở phút 96, giúp Barcelona giữ lại hy vọng trước trận lượt về.

Dù thoát thua, HLV Hansi Flick thừa nhận Barcelona chơi không tốt và yêu cầu các học trò phải cải thiện đáng kể nếu muốn giành vé vào tứ kết mùa thứ ba liên tiếp. Dù vậy, đội bóng xứ Catalonia vẫn có lý do để tự tin khi họ chỉ tịt ngòi 1 trong 29 trận gần nhất tại Champions League, cho thấy sức mạnh tấn công ổn định.

Xét về lịch sử, Barcelona chiếm ưu thế rõ rệt. Đội bóng từng 5 lần vô địch Champions League thường xuyên thể hiện bản lĩnh ở các vòng knock-out, đặc biệt là khi hòa lượt đi trên sân khách. Ngoài ra, họ còn có thành tích ấn tượng trước các đại diện Anh trên sân nhà, chỉ thua 2 trong 37 trận tại cúp châu Âu.

Phong độ hiện tại cũng ủng hộ Barcelona khi vừa vùi dập Sevilla 5-2 tại La Liga, qua đó củng cố ngôi đầu và nuôi tham vọng giành cú ăn ba mùa này.

Newcastle suýt thắng ở lượt đi.

Bên kia chiến tuyến, Newcastle không hề kém cạnh về tinh thần. Đoàn quân của HLV Eddie Howe vừa đánh bại Chelsea 1-0 ngay trên sân khách. Chiến thắng này giúp họ cải thiện vị trí tại Premier League và chấm dứt chuỗi trận không giữ sạch lưới kéo dài.

Dù vậy, thử thách tại Camp Nou vẫn là cực đại. Newcastle chưa từng vượt qua vòng 1/8 Champions League trong lịch sử và thường gặp khó khăn khi làm khách trước các đội bóng Tây Ban Nha.

Trận đấu tới không chỉ là cuộc chiến về chiến thuật mà còn là màn kiểm chứng bản lĩnh. Barcelona có lợi thế sân nhà và kinh nghiệm, nhưng Newcastle lại sở hữu tinh thần chiến đấu cùng phong độ ổn định. Một cuộc đối đầu cân não đang chờ đợi người hâm mộ.

