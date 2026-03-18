Senegal từ chối trả lại chức vô địch

Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) kiên quyết từ chối trả lại chức vô địch châu Phi AFCON 2025.

Hôm 19/1, Senegal đánh bại Morocco 1-0 trong trận chung kết AFCON 2025. Tuy nhiên, 2 tháng sau ngày đăng quang, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) bất ngờ đảo ngược kết quả, xử thua Senegal 0-3 và trao cúp cho Morocco sau khi chấp nhận đơn kháng cáo từ đội chủ nhà.

Nguyên nhân xuất phát từ tình huống tranh cãi ở những phút bù giờ. Khi trọng tài Jean Jacques Ndala cho Morocco hưởng phạt đền, HLV Pape Thiaw chỉ đạo các cầu thủ rời sân để phản đối. Dù sau đó đội quay lại thi đấu và giành chiến thắng, Morocco lập luận trận đấu đáng lẽ phải kết thúc ngay thời điểm Senegal từ chối tiếp tục thi đấu.

Ủy ban kháng cáo CAF đồng tình với quan điểm này, tuyên bố Senegal bị xử thua 0-3 do bỏ trận. Tuy nhiên, LĐBĐ Senegal phản ứng dữ dội, gọi đây là quyết định phi lý, chưa từng có và không thể chấp nhận. Tổng thư ký Abdoulaye Sow thậm chí cáo buộc CAF tham nhũng và khẳng định: "Chiếc cúp sẽ không rời khỏi Senegal".

LĐBĐ Senegal cũng thông báo đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao để kháng cáo. Trong khi đó, phía Morocco khẳng định họ chỉ yêu cầu áp dụng đúng luật, không phủ nhận nỗ lực chuyên môn của Senegal.

Vụ việc đẩy bóng đá châu Phi vào cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng bởi một chức vô địch bị tước bỏ theo cách chưa từng có.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.