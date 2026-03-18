Senegal mất khoản tiền thưởng kỷ lục

Senegal mất khoản tiền thưởng 10 triệu USD cho chức vô địch cúp châu Phi 2025, mức cao nhất trong lịch sử giải đấu.

Senegal thiệt hại tài chính đáng kể sau khi bị tước chức vô địch.

Ban đầu, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) xác nhận Senegal thu về khoản tiền thưởng 10 triệu USD cho vị trí vô địch, tăng 43% so với 7 triệu USD mà Bờ Biển Ngà nhận được năm 2023. Khoản thưởng kỷ lục này phản ánh sự phát triển tài chính của bóng đá châu Phi.

Theo cơ cấu tiền thưởng AFCON 2025, đội xếp chót vòng bảng nhận 500.000 USD , xếp thứ 3 vòng bảng thu về 700.000 USD . Vào tứ kết, mỗi đội nhận 800.000 USD . Ai Cập, đội hạng 4 chung cuộc nhận 1,3 triệu USD . Nigeria, đội xếp hạng 3 nhận 2,5 triệu USD và Morocco, đội về nhì được thưởng 4 triệu USD .

Ngoài 10 triệu USD từ ban tổ chức giải, Senegal tích lũy tổng cộng lên đến hơn 21 triệu USD tiền thưởng khi cộng dồn các khoản thưởng từ nhà tài trợ. Sau khi về nước, Tổng thống Bassirou Diomaye Faye còn phê duyệt gói thưởng trị giá 6,2 triệu USD cho thành viên đội tuyển.

Mỗi cầu thủ sẽ nhận 135.000 USD cùng một mảnh đất rộng 1.500 m vuông tại khu vực Petite Cote. Ban huấn luyện được thưởng 90.000 USD /người kèm bất động sản, trong khi các thành viên khác của đoàn cũng nhận được những phần thưởng tương xứng.

Senegal mất nhiều thứ sau quyết định từ CAG.

Tuy nhiên, sau khi Senegal bị tước chức vô địch, khoản thưởng 10 triệu USD sẽ được thu hồi và chuyển lại cho chủ nhà Morocco. Thay vào đó, Senegal chỉ nhận 4 triệu USD cho ngôi á quân. Ngược lại, các phần thưởng từ Chính phủ như tiền mặt và đất đai trao cho cầu thủ, ban huấn luyện là vấn đề nội bộ.

Không chỉ mất các khoản thưởng, Senegal còn phải nộp phạt vì loạt vi phạm trong trận chung kết giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) 2025. Theo Bein Sports, Liên đoàn Bóng đá nước này nhận các án phạt tài chính nặng nề từ tháng 1/2026 với tổng số tiền lên tới 615.000 USD .

Rạng sáng 18/3, CAF đưa ra quyết định xử thua Senegal 0-3 vì hành vi rời sân phản đối, trong trận chung kết AFCON 2025. Kết quả trận chung kết được thay đổi thành Morocco thắng 3-0 và giành chức vô địch.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.