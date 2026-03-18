Bóng đá thế giới sốc khi Senegal bị xử thua

Việc Senegal bị xử thua, tước chức vô địch châu Phi 2025 gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận bóng đá thế giới.

Rạng sáng 18/3, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đưa ra quyết định xử thua Senegal 0-3 vì hành vi rời sân phản đối, trong trận chung kết giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) 2025.

Quyết định này khiến Senegal mất chức vô địch châu Phi 2025, danh hiệu họ trước đó nâng cao ngay trên sân đối thủ sau chiến thắng 1-0. Kết quả trận chung kết được thay đổi thành Morocco thắng 3-0 và giành chức vô địch AFCON 2025.

Quyết định của CAF gây chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng bóng đá châu Phi, nhận nhiều chỉ trích từ giới truyền thông và chuyên gia quốc tế, với lo ngại rằng đây sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các giải đấu trong tương lai.

L’Équipe gọi đây là một trong những quyết định "kỳ quặc và gây tranh cãi nhất" lịch sử bóng đá thế giới. The Athletic đánh giá đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử một giải đấu cấp châu lục ở bóng đá hiện đại.

Nhiều CĐV coi đây là “một vết nhơ lớn đối với bóng đá châu Phi”. Liên đoàn Bóng đá Senegal sau đó khẳng định kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và FIFA.

Cảnh hỗn loạn xảy ra ở chung kết AFCON 2025.

Thậm chí, tuyển Senegal cân nhắc khả năng không bao giờ tham dự các giải đấu của bóng đá châu Phi trong tương lai, khi tin rằng họ bị CAF đối xử bất công.

Trận chung kết AFCON 2025 diễn ra ngày 18/1 tại Rabat (Morocco) kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Senegal sau hiệp phụ nhờ bàn thắng của Pape Gueye.

Tuy nhiên, những phút cuối hiệp chính thức xảy ra tranh cãi khi trọng tài cho Morocco hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ. Các cầu thủ Senegal phản đối mạnh mẽ, tạm thời rời sân để phản đối quyết định này, gây ra gián đoạn trận đấu kéo dài.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu Senegal vi phạm, trọng tài và ban tổ chức hoàn toàn có quyền loại đội ngay tại thời điểm diễn ra trận đấu. Việc để Senegal tiếp tục thi đấu, chấp nhận họ trở lại sau 10 phút rời sân, cho Morocco hưởng quả phạt đền, rồi sau khi thua mới kháng cáo để giành cúp được xem là khó chấp nhận.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.