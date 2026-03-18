Tranh cãi nổ ra ở màn ngược dòng của Sporting

Quyết định từ VAR và trọng tài gây bức xúc lớn trong chiến thắng 5-0 của Sporting CP trước Bodø/Glimt ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Rạng sáng 18/3, Sporting thắng Bodo/Glimt 5-0, qua đó giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 5-3. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 78, khi tỷ số lúc này đang là 2-0 cho Sporting, (tổng tỷ số chung cuộc 2-3 nghiêng về phía Bodø/Glimt).

Trọng tài quyết định tham khảo VAR sau một tình huống va chạm trong vòng cấm địa của Bodø/Glimt. Trọng tài sau khi xem lại chỉ tay vào chấm phạt đền vì cho rằng hậu vệ đội khách, Fredrik André Bjørkan, đã dùng tay chơi bóng.

Bóng chạm ngực Bjørkan trước khi văng vào tay.

Tuy nhiên, nhiều góc quay chậm cho thấy bóng đập vào ngực của Bjørkan trước khi chạm vào tay anh. Theo luật bóng đá do IAFB ban hành, bóng đập vào các bộ phận khác trên cơ thể cầu thủ phòng ngự trước khi chạm vào tay không thể xem là tình huống phạm lỗi.

AS phân tích trọng tài chỉ xem xét rất nhanh và không dành thêm thời gian để phân tích kỹ lưỡng tình huống, dẫn đến một quyết định được đánh giá là “sai lầm nghiêm trọng".

Nhờ quả penalty gây tranh cãi kể trên, Sporting nâng tỷ số trong trận lên 3-0 và cân bằng tổng tỷ số thành 3-3. Để rồi vào hiệp phụ, đội bóng Bồ Đào Nha ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng khó tin.

Trong khi đó, nhiều CĐV Bodø/Glimt cảm thấy cực kỳ bất bình và cho rằng họ đã bị đối xử bất công. Đây cũng là một trong những quyết định VAR gây tranh cãi nhất từ đầu vòng loại trực tiếp Champions League 2025/26.