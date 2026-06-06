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Thể thao

Đội bóng của Lampard có thể phá kỷ lục chuyển nhượng

  • Thứ bảy, 6/6/2026 21:57 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Coventry City sẵn sàng phá sâu kỷ lục chuyển nhượng CLB với thương vụ 20 triệu bảng nhằm giữ chân thủ môn Carl Rushworth.

Carl Rushworth muốn mua đứt Carl Rushworth.

Mùa vừa qua, Coventry thi đấu thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard. Với 95 điểm sau mùa giải Championship, đội bóng này giành chức vô địch và lần đầu tiên trở lại Premier League kể từ năm 2001.

Trong hành trình thăng hạng ấn tượng đó, Rushworth là một trong những nhân tố quan trọng nhất. Thủ thành 24 tuổi khoác áo Coventry theo dạng cho mượn từ Brighton và giữ sạch lưới 17 trận sau 46 lần ra sân tại Championship.

Theo truyền thông Anh, Coventry chính thức gửi lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng cho Brighton và các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Nếu thương vụ thành công, Rushworth sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.

Kỷ lục chuyển nhượng hiện tại của Coventry thuộc về tiền đạo Haji Wright khi gia nhập đội bóng từ Antalyaspor với giá 7,7 triệu bảng vào năm 2023. Trước đó, Craig Bellamy từng giữ vị trí số một với mức phí 5,5 triệu bảng khi chuyển đến từ Norwich City năm 2003.

Dù chưa từng ra sân cho đội một Brighton, Rushworth được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ triển vọng nhất nước Anh. Trước khi tỏa sáng tại Coventry, anh trải qua 6 bản hợp đồng cho mượn ở nhiều cấp độ khác nhau.

Chia sẻ với Sky Sports hồi tháng 3, Rushworth cho biết việc liên tục được thi đấu thực tế giúp anh trưởng thành nhanh chóng. Từ giải Hạng 7 nước Anh cho đến League One và Championship, thủ môn sinh năm 2001 từng bước tích lũy kinh nghiệm thay vì nóng vội tìm kiếm cơ hội ở cấp độ cao hơn. Với khoảng 160 trận đấu chuyên nghiệp ở tuổi 24, Rushworth tin rằng con đường phát triển đó giúp anh sẵn sàng cho thử thách lớn nhất sự nghiệp là chinh chiến tại Premier League.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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