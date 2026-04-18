Giọt nước mắt lịch sử của Lampard

HLV Frank Lampard không giấu được xúc động sau khi giúp Coventry City chấm dứt 25 năm chờ đợi để trở lại giải đấu cao nhất nước Anh.

Lampard không kìm nổi xúc động.

Frank Lampard trải qua một trong những đêm đáng nhớ nhất sự nghiệp huấn luyện khi đưa Coventry City giành vé thăng hạng Premier League sau trận hòa 1-1 trước Blackburn Rovers tại Ewood Park rạng sáng 18/4. Kết quả này đủ để Coventry chính thức trở lại sân chơi số một nước Anh sau 25 năm vắng bóng.

Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên, Lampard không thể kìm nén cảm xúc. Cựu tiền vệ Chelsea nghẹn ngào trong buổi phỏng vấn sau trận, thừa nhận sức ép của cuộc đua thăng hạng khiến ông trải qua nhiều lo lắng trong suốt 90 phút.

"Đó là điều bóng đá mang lại. Tới đây và giành 1 điểm ở giai đoạn này của mùa giải là chuyện không dễ. Những áp lực, căng thẳng, lo âu và mọi thứ", Lampard xúc động chia sẻ.

Bàn thắng quyết định đến ở phút cuối khi Bobby Thomas bật cao đánh đầu gỡ hòa, thổi bùng khán đài của các cổ động viên Coventry. Lampard gọi đó là “khoảnh khắc không thể tin nổi”.

Nhà cầm quân người Anh dành lời tri ân cho người hâm mộ và thành phố Coventry. Ông cho biết cảm xúc càng đặc biệt hơn khi đội bóng hoàn thành mục tiêu trước 3 vòng đấu, trong bối cảnh họ không phải CLB có nhiều lợi thế tài chính từ như các đối thủ cạnh tranh.

Lampard cũng ghi nhận nền tảng mà người tiền nhiệm Mark Robins để lại. Coventry từng đau đớn thua Luton Town ở chung kết play-off năm 2023 và tiếp tục dừng bước trước Sunderland tại bán kết play-off mùa trước. Sau nhiều lần lỡ hẹn, họ cuối cùng đã bước qua cánh cửa Premier League.

Dù đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất, Coventry chưa muốn dừng lại. Đội bóng này vẫn hướng tới chức vô địch Championship khi còn 3 vòng đấu phía trước.

Lampard nói vui rằng các học trò xứng đáng được uống bia ăn mừng, nhưng cũng nhắc cả đội phải giữ sự tập trung để khép lại mùa giải theo cách trọn vẹn nhất.

MU chỉ có thể tự trách mình MU có cơ hội bứt phá ở vòng 32 Premier League khi các đối thủ cạnh tranh cho tấm vé dự Champions League liên tục sảy chân. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Old Trafford rạng sáng 14/4 diễn ra theo cách không mong muốn.

