Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Giọt nước mắt lịch sử của Lampard

  • Thứ bảy, 18/4/2026 06:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Frank Lampard không giấu được xúc động sau khi giúp Coventry City chấm dứt 25 năm chờ đợi để trở lại giải đấu cao nhất nước Anh.

Frank Lampard trải qua một trong những đêm đáng nhớ nhất sự nghiệp huấn luyện khi đưa Coventry City giành vé thăng hạng Premier League sau trận hòa 1-1 trước Blackburn Rovers tại Ewood Park rạng sáng 18/4. Kết quả này đủ để Coventry chính thức trở lại sân chơi số một nước Anh sau 25 năm vắng bóng.

Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên, Lampard không thể kìm nén cảm xúc. Cựu tiền vệ Chelsea nghẹn ngào trong buổi phỏng vấn sau trận, thừa nhận sức ép của cuộc đua thăng hạng khiến ông trải qua nhiều lo lắng trong suốt 90 phút.

"Đó là điều bóng đá mang lại. Tới đây và giành 1 điểm ở giai đoạn này của mùa giải là chuyện không dễ. Những áp lực, căng thẳng, lo âu và mọi thứ", Lampard xúc động chia sẻ.

Bàn thắng quyết định đến ở phút cuối khi Bobby Thomas bật cao đánh đầu gỡ hòa, thổi bùng khán đài của các cổ động viên Coventry. Lampard gọi đó là “khoảnh khắc không thể tin nổi”.

Nhà cầm quân người Anh dành lời tri ân cho người hâm mộ và thành phố Coventry. Ông cho biết cảm xúc càng đặc biệt hơn khi đội bóng hoàn thành mục tiêu trước 3 vòng đấu, trong bối cảnh họ không phải CLB có nhiều lợi thế tài chính từ như các đối thủ cạnh tranh.

Lampard cũng ghi nhận nền tảng mà người tiền nhiệm Mark Robins để lại. Coventry từng đau đớn thua Luton Town ở chung kết play-off năm 2023 và tiếp tục dừng bước trước Sunderland tại bán kết play-off mùa trước. Sau nhiều lần lỡ hẹn, họ cuối cùng đã bước qua cánh cửa Premier League.

Dù đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất, Coventry chưa muốn dừng lại. Đội bóng này vẫn hướng tới chức vô địch Championship khi còn 3 vòng đấu phía trước.

Lampard nói vui rằng các học trò xứng đáng được uống bia ăn mừng, nhưng cũng nhắc cả đội phải giữ sự tập trung để khép lại mùa giải theo cách trọn vẹn nhất.

Lampard đưa Coventry tới mỏ vàng Premier League

Suất lên Premier League sau trận hòa Blackburn giúp Coventry City đứng trước khoản doanh thu có thể vượt 170 triệu bảng trong ba năm tới.

3 giờ trước

Lampard đưa Coventry trở lại Premier League

Coventry City chính thức thăng hạng Premier League sau 25 năm chờ đợi, đánh dấu cú hồi sinh ấn tượng dưới thời Frank Lampard.

4 giờ trước

Đội của Lampard gây thất vọng, chưa thể thăng hạng Premier League

Tối 11/4, Coventry City bị một Sheffield Wednesday đang đứng cuối bảng cầm hòa với tỷ số 0-0 thuộc vòng 42 Championship.

20:29 11/4/2026

MU chỉ có thể tự trách mình MU có cơ hội bứt phá ở vòng 32 Premier League khi các đối thủ cạnh tranh cho tấm vé dự Champions League liên tục sảy chân. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Old Trafford rạng sáng 14/4 diễn ra theo cách không mong muốn.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

    Đọc tiếp

    Loi da bao luc cua Rojo hinh anh

    Lối đá bạo lực của Rojo

    1 giờ trước 07:10 18/4/2026

    0

    Marcos Rojo nhận án treo giò 4 trận sau hành vi bạo lực và xúc phạm trọng tài trong trận đấu tại Argentina.

    Arteta 'choi tat tay' voi Man City hinh anh

    Arteta 'chơi tất tay' với Man City

    1 giờ trước 07:09 18/4/2026

    0

    HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal sẽ chơi tấn công để đánh bại Man City tại Etihad, bất chấp chỉ cần hòa là nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý